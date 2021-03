O Programa de Desenvolvimento Gerencial – PDG 2021 está com inscrições abertas até o dia 8 de abril pela internet Reprodução/Pexels

Rio - Diante da redução de atividade econômica, agravada pela crise de Covid-19, o Sebrae Rio lança mais uma oportunidade de suporte aos pequenos negócios, sobretudo, com foco na melhoria da gestão. O Programa de Desenvolvimento Gerencial – PDG 2021 está com inscrições abertas até o dia 8 de abril pela internet.

O edital prevê a seleção de 30 micro e pequenas empresas fluminenses, com bolsas de 68%. O resultado pode ser conferido no dia 12 do próximo mês, no site da iniciativa. Ao serem selecionados para a turma do PDG 2021, é necessário efetuar o pagamento de R$ 3.456, podendo ser parcelado em até 10 vezes, por meio de cartão de crédito. O valor total do Programa de Desenvolvimento Gerencial é estimado em R$ 10.800.

O programa faz parte do portfólio da Escola Sebrae de Negócios (ESN) e seu principal resultado é a aplicabilidade instantânea do conhecimento, auxiliando empreendedores com informações que os apoiarão no posicionamento ou no redirecionamento de suas empresas no mercado.

O curso, mediado por tecnologia e ministrado por meio da plataforma Zoom, será realizado ao longo de quatro meses (de 4 de maio até 22 de julho deste ano), três vezes por semana, das 18h30 às 22h10. São 144 horas de capacitação coletiva, que abordarão: Gestão Estratégica de Pessoas, Estratégia Empresarial, Finanças Empresariais, Gestão de Marketing e Marketing Digital, Gestão de Vendas, Negociação e Gerenciamento de Conflitos e Direito Empresarial.

“Participar do programa PDG é uma experiência única. É ter a possibilidade de fazer uma imersão no próprio negócio com um conteúdo programático totalmente aplicável. São 12 semanas de jornada com professores que, além de serem reconhecidos no âmbito acadêmico das grandes escolas de negócios, possuem a vivência dos desafios de um pequeno negócio, já que também são empresários”, afirma Patrícia Soares, coordenadora da Escola de Negócios do Sebrae Rio.



Participante da última turma do PDG, o empresário Pedro Paulo Joaquim, da Baronesa Pescados, ressalta que o PDG “aborda os principais pontos que as pequenas empresas precisam”. Já Tamara Borges de Almeida, da Pulse Nutrition, diz que: “O programa tornou sua empresa mais profissional e sua expectativa é transformá-la em um grande negócio”.



O Sebrae Rio pontuou as vantagens e os benefícios do programa:

- Aplicação imediata do curso no negócio do empresário;

- Metodologia com estudos de casos dos próprios clientes;

- Networking com empresário de variados segmentos;

- Formação de redes com empresários focados em alta gestão;

- Professores renomados e com alto conhecimento da realidade dos pequenos negócios;

- Oportunidade de se capacitar como empresário de alta gestão, considerando as principais necessidades da empresa;

- Horário da capacitação pós horário comercial;

- Facilidade de pagamento;

- Aulas gravadas para garantir o aprendizado do aluno.