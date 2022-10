Roberto Jefferson, presidente do PTB - Reprodução

Roberto Jefferson, presidente do PTBReprodução

Publicado 26/10/2022 12:33 | Atualizado 26/10/2022 12:45

Uma perícia realizada pela Polícia Federal (PF) aponta indícios de que o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) premeditou o a taque ao delegado e a policiais que foram até a sua casa no domingo, 23, no município de Levy Gasparian, na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro cumprir uma ordem de prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O laudo deve ficar pronto nos próximos dias.

A Polícia Federal também apura se Jefferson gravou o vídeo de propósito para provocar a sua prisão ou se a premeditação da situação ocorreu somente após a repercussão das imagens. Na casa do ex-deputado, os agentes encontraram um tripé de gravação, fita adesiva utilizada nas granadas e marcas de 60 tiros de fuzil. Em depoimento à polícia, Jefferson citou mais de 50 disparos e três granadas.

Na ocasião, de acordo com a PF, dois agentes ficaram feridos na operação "por estilhaços de granada arremessados pelo alvo". Ainda segundo a corporação, eles foram imediatamente levados ao pronto-socorro e passam bem.

O ex-deputado estava em prisão domiciliar, perdeu o direito e teve de voltar à cadeia por ter desrespeitado as medidas cautelares impostas pelo STF. Ele recebeu o benefício em janeiro deste ano, mediante o cumprimento de medidas como a proibição de usar redes sociais e dar entrevista sem autorização judicial.

Com o descumprimento reiterado da medida, o benefício foi revogado e a Justiça determinou que voltasse à prisão. O mandado para prendê-lo foi assinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e foi enviado para a Polícia Federal do Rio de Janeiro no fim da noite do sábado, 22.

Como ele resistiu a prisão e atacou os agentes federais, Moraes expediu um novo mandado, onde determinou a sua prisão em flagrante por suspeita de tentativa de duplo homicídio . A prisão poderia ser feita em qualquer hora — ao contrário de quando não é em flagrante, que só pode ser feita durante o dia.