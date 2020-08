Poderoso banho de Santa Sara Kali para ter proteção

Rio - Santa Sara Kali é a padroeira do povo cigano e se apresenta por meio do fogo destruidor dos males. Segundo a crença, ela sobreviveu no mar por conta da fé. O banho coloca em conexão com a energia da santa, protegendo e abrindo os caminhos para a prosperidade. O ideal é tomá-lo antes de dormir e, é claro, ter muita fé durante a preparação e o ritual.

Ferva a água e coloque cinco gotas de essência de jasmim, sete anises-estrelados, pétalas da sua flor favorita. Deixe a solução no fogo por 15 minutos e depois tampe. Mantenha a panela tampada o dia inteiro. Depois do banho higiênico, jogue do pescoço pra baixo. Não enxague.