Rio - A ansiedade é um sentimento ligado a preocupação, nervosismo e medo. É um sinal de alerta e uma reação natural do corpo para ajudar em situações de perigo. No entanto, é um problema comum na sociedade contemporânea e é importante buscar ajuda médica. Para aliviar as tensões, o banho de malva, mel e erva-doce pode energizar e acalmar o coração dando momentos de relaxamento.

Banho com malva, erva-doce e mel



Misture 2 litros de água, uma colher de sopa de mel, um punhado de malva e erva-doce e, em seguida, leve para o fogo. Deixe a solução ferver por cinco minutos. Coe o líquido. Tome o banho higiênico normalmente e depois despeje a água do pescoço para baixo. O melhor horário para fazer esse ritual é antes de dormir e ele pode ser realizado uma vez por semana.