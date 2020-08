Faça banho de rosas vermelhas para aumentar a autoestima

Rio - As rosas têm um grande poder capaz de despertar a autoestima, amor e a sensualidade. Além disso, fazem a limpeza energética, trazendo proteção e harmonia, uma vez que transformam toda a energia negativa em positiva. As rosas vermelhas costumam ser a primeira opção de flor para presentear alguém e são excelentes para atrair o que almeja.

Ferva um litro de água e jogue pétalas de duas rosas vermelhas. Em seguida, coloque duas colheres de sopa de mel. Enquanto espera esfriar a solução, acenda uma vela e mentalize o que deseja com esse banho. Despeje o banho do pescoço para baixo. Seque o corpo de leve, sem esfregar a toalha. Apague a vela e enterre no jardim. É importante fazer o banho em uma sexta-feira.