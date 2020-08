Conheça a simpatia da batata para atrair o amor

Rio - A batata é um dos alimentos mais consumidos no mundo e, também, um grande emissor de energia. Por isso, emite muitas vibrações ao universo. As simpatias com batata são uma forma de canalizar e atrair energias positivas para os bons momentos da vida. Além de ser uma forma de conseguir o que deseja no amor de uma forma mais rápida.

Escreva o nome do seu amor em uma tira de papel. Pegue uma batata e faça um furo nela, sem descascá-la. Enrole a tira e coloque dentro do buraco. Deixe em um lugar onde ninguém possa ver.



Simpatia para conquistar quem deseja



Cozinhe sete batatas-doces e acrescente bastante açúcar. Faça duas bolas e, em seguida, escreva o seu nome em uma tira de papel e deixe uma outra em branco. Coloque as duas tiras no meio das bolas. Pegue tudo e ponha em um prato. Despeje óleo de amêndoas colocando uma moeda de um real dentro de cada. Peça, com muita fé, para o universo trazer um amor para você. Descarte o ritual na natureza.