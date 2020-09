Desvendando os sete chacras: conheça o Sacro

Rio - O chacra Sacro representa o centro da energia sexual, emocional e da criatividade. Chamado de Swadhisthana em sânscrito, também é conhecido como Plexo Esplênico e está localizado abaixo do umbigo. É relacionado com a corrente sanguínea e a função do baço.

O ponto energético quando alinhado, é responsável pela vitalidade, bom funcionamento do organismo, controle da pressão arterial, facilidade de expressão e sociabilidade e a cura. No entanto, quando desalinhado, causa sonolência, falta de capacidade de expressão, isolamento social, doenças sanguíneas e problemas decorrentes a falta de boa circulação do sangue.