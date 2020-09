Rio - A simpatia da mostarda é ideal para sair do corda bamba quando o assunto é falta de dinheiro e dívidas. Ou seja, é uma alternativa para quem precisa sair do sufoco. Além disso, ajuda também a atrair sorte e prosperidade.

Desenhe uma cruz no meio de um papel com lápis. Passe cola em cima da cruz desenhada. Coloque as sementes em cima e deixe secar por duas horas. Depois queime o papel e jogue os pedaços em água corrente.