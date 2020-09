Saiba como começar a semana com alegria; aprenda a fazer o banho de alecrim

Rio - O alecrim tem propriedades que ajudam a circulação sanguínea e aliviam as dores corporais. O banho limpa as vibrações negativas e proporciona relaxamento. Além disso, junto com a canela, o alecrim restaura a paz de espírito, traz alegria e prosperidade. Aprenda o ritual.

Banho de alecrim com canela

Ferva a um litro de água e acrescente um ramo de alecrim. Desligue o fogo e acrescente três paus de canela. Tampe a panela por dez minutos, enquanto isso tome o banho higiênico. Ao esfriar, jogue do pescoço para baixo a solução mentalizando as energias que pretende atrair.