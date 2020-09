﻿Horóscopo do amor: confira as previsões para o seu signo

Rio - A lua nova começa nesta semana no signo de Virgem, mas em seguida entra em Libra. Por sua vez, Vênus, o planeta relacionado aos assuntos do amor, está em Leão. Segundo a cigana e sensitiva Sara Zaad, esse posicionamento é sedutor e adora um elogio.

Leia Mais Conheça o poderoso banho de rosas amarelas para proteção

Horóscopo do dia: previsões para 16 de setembro de 2020

Faça a simpatia do limão para afastar a inveja e o mau-olhado



Cuidado com a ilusão!



Além da vaidade, Vênus em Leão é muito suscetível a pessoas que podem não estar tendo uma intenção sincera. “Procure perceber e ver se a pessoa realmente gosta de você como diz ou se está apenas querendo te comprar para que você fique na mão dela", aconselha a sensitiva.





ÁRIES



Ariano, quando o outro dizer não, é realmente um NÃO, e você deve respeitar isso e não passar por cima da vontade do outro viu? Mesmo numa relação que tenha muitos e muitos anos não podemos fazer somente aquilo que desejamos ou que é bom para a gente, precisamos ouvir aquilo que o parceiro tem a nos dizer e respeitar seus valores. Deixe a pessoa que está ao seu lado falar o que ela sente, não ache que é não só você que tem direitos na relação senão você vai acabar sozinho. Sim, eu sei que você se sente frustrado se algo não sair do seu jeito mas porque é que tudo tem de ser do seu jeito, na sua hora, e da maneira que você quer? Uma relação é feita por duas pessoas e não somente por uma. Pense nisso e procure agir de um jeito diferente nesta lunação, principalmente se o seu relacionamento estiver passando por alguma crise. Para aqueles que estão solteiros pode pintar uma pessoa nova numa de suas saídas mas cuidado pois o vírus ainda não foi embora e devemos tomar todas as precauções possíveis. E também não tente comprar a pessoa como se ela fosse a sua propriedade, procure dar a ela espaço para que ela possa lhe conhecer e perceber se realmente ela deseja um relacionamento com você.



TOURO



O clima em casa com seu par pode não estar muito bom, vocês podem estar vindo brigando muito faz tempos então que tal mudar isto e procurar ser mais amoroso? Nesta pandemia todos estão muito sensíveis e nem sempre é por nossa causa, mas sim por todo o processo desafiador que estamos vivendo. Precisamos estar atentos às necessidades do nosso parceiro e do nosso relacionamento pois tudo já estão tão difícil e é no amor que devemos nos fortalecer e cuidar um do outro. Que tal um jantar diferente, romântico? Ou dizer para aquele que está ao seu lado o quanto ele é importante, o quanto ele te faz feliz e você ama ter ele ao seu lado? São pequenos atos como esse que mantém vivo um relacionamento amoroso. Para aqueles que estão solteiros vocês podem ser surpreendidos com uma declaração de alguém no trabalho ou alguém do seu dia a dia e que você não faz nem a menor ideia que possa estar interessado em você então esteja atento.



GÊMEOS



Cuidado com mau humor e instabilidade nas relações, que podem deixar a semana com seu par mais tensa, principalmente, porque nesta quarentena estão todos ficando muito mais tempo juntos do que ficavam antes dela começar. É o momento de se ter equilíbrio, de pensar no outro sim, mas também deixar bem claro as suas necessidades e procurarem os dois chegarem a um denominador comum para que ninguém saia prejudicado. Que tal fazerem algo para se divertir, dar uma saída, procurar dentro das possibilidades limitadas que a quarentena oferece fazer algo que possa reavivar, reacender o relacionamento? Você deve tomar cuidado também pois a impaciência e a ansiedade rondam seu relacionamento esta semana então cuidado para que no meio de uma briga você possa fazer algo que vá se arrepender depois. Muitas vezes machucamos o outro por besteira, por não estarmos atentos as nossas atitudes e sentimentos, descontamos no outro aquilo que nada tem a ver com ele e estragamos um relacionamento que às vezes vinha de muito tempo por não estarmos atentos a essas pequenas coisinhas que vão minando uma relação. Caso você esteja solteiro mais interessado em alguém cuidado com opiniões ruins de “amigos”(quem tem este tipo de amigo nem precisa de inimigo) sobre o “crush” pois a pessoa pode estar querendo que você desista para que ela fique com a sua paquera.



CÂNCER



Esta semana evite cenas de ciúmes e brigas com seu parceiro pois há um clima de muita agressividade no ar. Não tome nenhum tipo de atitude precipitada, evite escândalos. Cobranças tudo o mais que você possa sentir que vai causar algum conflito que possa chegar as vias de fato. Caso você esteja vivendo um relacionamento em que você tenha o tempo todo que medir palavras e dar explicações sobre o que faz ou deixa de fazer deve se perguntar se vale a pena continuar seguindo com essa relação. Perceba se você se sente valorizada pelo seu par, se os seus interesses estão sendo atendidos ou se parece que você convive com alguém que parece uma bomba relógio prestes a explodir. Pense de uma maneira objetiva canceriano e não tenha medo de terminar algo se sentir que a pessoa com quem você está é abusiva contigo. Corte o mal pela raiz! Caso você esteja sozinha mas interessado em alguém procure observar muito bem as atitudes do “crush” antes de se envolver em algo mais sério.



LEÃO

Neste período as declarações de amor vão estar mais dramáticas e espalhafatosas. Além disso, a exigência com quem está ao nosso lado está em evidência. De acordo com Sara Zaad, junto a isso, o Marte em Áries, eleva o egoísmo em pensar somente no próprio prazer. “É necessário que possamos ter um equilíbrio para que o parceiro não se sinta negligenciado", afirma.Além da vaidade, Vênus em Leão é muito suscetível a pessoas que podem não estar tendo uma intenção sincera. “Procure perceber e ver se a pessoa realmente gosta de você como diz ou se está apenas querendo te comprar para que você fique na mão dela", aconselha a sensitiva.Ariano, quando o outro dizer não, é realmente um NÃO, e você deve respeitar isso e não passar por cima da vontade do outro viu? Mesmo numa relação que tenha muitos e muitos anos não podemos fazer somente aquilo que desejamos ou que é bom para a gente, precisamos ouvir aquilo que o parceiro tem a nos dizer e respeitar seus valores. Deixe a pessoa que está ao seu lado falar o que ela sente, não ache que é não só você que tem direitos na relação senão você vai acabar sozinho. Sim, eu sei que você se sente frustrado se algo não sair do seu jeito mas porque é que tudo tem de ser do seu jeito, na sua hora, e da maneira que você quer? Uma relação é feita por duas pessoas e não somente por uma. Pense nisso e procure agir de um jeito diferente nesta lunação, principalmente se o seu relacionamento estiver passando por alguma crise. Para aqueles que estão solteiros pode pintar uma pessoa nova numa de suas saídas mas cuidado pois o vírus ainda não foi embora e devemos tomar todas as precauções possíveis. E também não tente comprar a pessoa como se ela fosse a sua propriedade, procure dar a ela espaço para que ela possa lhe conhecer e perceber se realmente ela deseja um relacionamento com você.O clima em casa com seu par pode não estar muito bom, vocês podem estar vindo brigando muito faz tempos então que tal mudar isto e procurar ser mais amoroso? Nesta pandemia todos estão muito sensíveis e nem sempre é por nossa causa, mas sim por todo o processo desafiador que estamos vivendo. Precisamos estar atentos às necessidades do nosso parceiro e do nosso relacionamento pois tudo já estão tão difícil e é no amor que devemos nos fortalecer e cuidar um do outro. Que tal um jantar diferente, romântico? Ou dizer para aquele que está ao seu lado o quanto ele é importante, o quanto ele te faz feliz e você ama ter ele ao seu lado? São pequenos atos como esse que mantém vivo um relacionamento amoroso. Para aqueles que estão solteiros vocês podem ser surpreendidos com uma declaração de alguém no trabalho ou alguém do seu dia a dia e que você não faz nem a menor ideia que possa estar interessado em você então esteja atento.Cuidado com mau humor e instabilidade nas relações, que podem deixar a semana com seu par mais tensa, principalmente, porque nesta quarentena estão todos ficando muito mais tempo juntos do que ficavam antes dela começar. É o momento de se ter equilíbrio, de pensar no outro sim, mas também deixar bem claro as suas necessidades e procurarem os dois chegarem a um denominador comum para que ninguém saia prejudicado. Que tal fazerem algo para se divertir, dar uma saída, procurar dentro das possibilidades limitadas que a quarentena oferece fazer algo que possa reavivar, reacender o relacionamento? Você deve tomar cuidado também pois a impaciência e a ansiedade rondam seu relacionamento esta semana então cuidado para que no meio de uma briga você possa fazer algo que vá se arrepender depois. Muitas vezes machucamos o outro por besteira, por não estarmos atentos as nossas atitudes e sentimentos, descontamos no outro aquilo que nada tem a ver com ele e estragamos um relacionamento que às vezes vinha de muito tempo por não estarmos atentos a essas pequenas coisinhas que vão minando uma relação. Caso você esteja solteiro mais interessado em alguém cuidado com opiniões ruins de “amigos”(quem tem este tipo de amigo nem precisa de inimigo) sobre o “crush” pois a pessoa pode estar querendo que você desista para que ela fique com a sua paquera.Esta semana evite cenas de ciúmes e brigas com seu parceiro pois há um clima de muita agressividade no ar. Não tome nenhum tipo de atitude precipitada, evite escândalos. Cobranças tudo o mais que você possa sentir que vai causar algum conflito que possa chegar as vias de fato. Caso você esteja vivendo um relacionamento em que você tenha o tempo todo que medir palavras e dar explicações sobre o que faz ou deixa de fazer deve se perguntar se vale a pena continuar seguindo com essa relação. Perceba se você se sente valorizada pelo seu par, se os seus interesses estão sendo atendidos ou se parece que você convive com alguém que parece uma bomba relógio prestes a explodir. Pense de uma maneira objetiva canceriano e não tenha medo de terminar algo se sentir que a pessoa com quem você está é abusiva contigo. Corte o mal pela raiz! Caso você esteja sozinha mas interessado em alguém procure observar muito bem as atitudes do “crush” antes de se envolver em algo mais sério.

Muito cuidado na hora de se expressar para não dizer as suas verdades de uma forma agressiva ao outro, pois o seu parceiro não é obrigado a pensar como você. Sim, todos nós temos as nossas convicções, e não é porque a pessoa está num relacionamento conosco que deve agir de maneira igual a gente ou pensar de maneira igual a gente. Você às vezes tem a mania de se meter na vida do seu par querendo ditar as regras e dizer como ele deve agir e isso é algo que pode estragar qualquer relação, mesmo que seja muito longa, pois ninguém quer conviver com uma pessoa que acha que só a maneira dela de viver está correta. Esta semana é uma semana para você olhar para dentro de si e perceber aquilo que você pode fazer diferente na relação, fazer uma sincera avaliação das suas atitudes e perceber que nem sempre é o outro que está errado mas que somos nós que queremos impor a nossa personalidade a qualquer custo. Para aqueles que estão solteiros mas que tem alguém em vista procure fazer com que esta pessoa se sinta especial, dê atenção, mostre para ela que você está verdadeiramente interessado, e deixe também que ela se expresse leonino, não fale só de você o tempo todo.



VIRGEM



Cuidado para não se decepcionar nem se iludir com o parceiro por excesso de idealizações. Tenha os pés no chão e procure observar bastante antes de tomar qualquer decisão precipitada e se valorize acima de tudo, não faça demais pelo outro aquilo que ele mesmo tem de fazer por ele. E saiba se colocar dentro da relação com firmeza, sem medo de dizer quando algo não está indo bem, não está funcionando. Às vezes você fica calado para não se aborrecer mas também o tempo todo se anular para não arrumar conflitos pode te fazer adoecer. Uma relação é sempre uma via de mão dupla, e você acaba sempre fazendo demais, se preocupando demais, se anulando demais. Nem sempre temos como evitar as brigas e discussões, um momento elas vão ter de acontecer, então o melhor é que seja no início da lunação para que as arestas possam ser aparadas. Caso você esteja ainda no início de uma relação já corte logo aquilo que não gosta, fale para o parceiro aquilo que você gosta e que você não gosta, e caso você esteja sozinho mas querendo se relacionar procure pensar de forma muito clara e objetiva aquilo que espera de uma relação e o que você admite ou não admite. Já ouviu aquele ditado: o combinado não sai caro? Pois é, antes de entrar num relacionamento pense muito bem no que você espera de um parceiro/parceira e também pense naquilo que você pode oferecer.



LIBRA



Se você continuar abaixando a cabeça e deixar que o parceiro domine a relação você nunca terá um relacionamento saudável como o que você gostaria. Cuidado para não deixar todas as decisões na mão do seu par por medo de se posicionar e evitar conflitos pois às vezes eles são inevitáveis. Você também é importante na relação libriano e pense se às vezes não vale mais a pena ficar sozinho do que mal acompanhado. Você pode estar se sentindo reprimido em suas emoções, sufocado, não fala o que sente e com isso seu par nem fica sabendo daquilo que está lhe fazendo mal. Não tenha medo de falar o que está te incomodando pois se isso é deixado por um longo tempo dentro de você vai criando uma grande panela de pressão dentro de si que um dia explode causando uma dor desnecessária que poderia ter sido evitada desde o início caso você tivesse sido claro e não ficasse tentando somente “passar pano” e agradar seu parceiro/parceira. Caso você esteja sozinho um amigo pode estar interessado por você mas é importante que você coloque numa balança se vale a pena passar esta pessoa de amigo a namorado pois pode ser apenas fogo de palha e ficar um clima pesado depois caso não dê certo. Na dúvida garanta a amizade.



ESCORPIÃO



O clima em casa pode estar um pouco pesado demais, e você e seu par podem estar a ponto de explodir um com o outro, então cuidado com palavras ditas que depois não poderão ser retiradas. Você sabe muito bem como machucar o outro, falando aquilo que pode ferir profundamente, principalmente quando acha que o outro fez algo contra você, você se sente ferido e por isso acaba ferindo também, antes mesmo de conversar. Cuidado para não fazer mau juízo do seu parceiro e se algo realmente incomoda fale em vez de ficar tirando conclusões dentro de sua cabeça. Cuidado também com o que vê de postagem nas redes sociais do seu par e não fique imaginando algo, pergunte logo a ele se está acontecendo algo, não fique criando ciúmes dentro de você de algo que nem pode estar acontecendo. Caso esteja solteiro, pode pintar esta semana alguma paixão fulminante mas que depois se verá que não era grande coisa, mais tesão mesmo, então não dê tanta importância e cuidado para não se entregar demais.



SAGITÁRIO



Não leve frustrações e tensões do trabalho para dentro do relacionamento, procure deixar a sua rotina do dia a dia, na sua casa, o mais tranquila possível. Procure também perceber mais o outro, as suas queixas, aquilo que ele vem passando, ofereça um ombro amigo, não esteja presente só nos tempos bons e suma nos ruins, sagitariano, seu par precisa de você também naquelas horas em que as coisas não estão tão bacanas. Com seu jeito otimista de ver a vida você pode ajudar ao seu parceiro/parceira a passar por qualquer coisa, e não é para isso que temos uma relação, para viver os momentos bons e aqueles não tão bons também? É a hora de estar juntos, de fortalecer a união e o amor, a parceria a amizade dentro do relacionamento. Para aqueles que estão solteiros pode ter alguém de olho em você no ambiente de trabalho e não se assuste se você receber uma declaração. Só não se jogue logo de cabeça, procure conhecer e observar um pouco mais a pessoa.



CAPRICÓRNIO



Você vem se sentindo frustrado com seu parceiro, relevando situações, guardando sentimentos e um dia isso tudo pode arrebentar de uma forma muito violenta e será pior. E também não adianta achar que tudo está bem porque a vida sexual do casal está em ordem porque neste caso o sexo também está sendo usado para esconder o que verdadeiramente você sente. Sim, você não lida bem com sentimentalismos e situações mais dramáticas mas também guardar tudo dentro de você não é uma solução inteligente. Você tenta abraçar o mundo com as pernas e quer dar conta de todos os aspectos da relação mas não fala ao seu parceiro aquilo que te magoou e se você não falar como ele vai conseguir consertar? Resolva os problemas que forem surgindo com seu par logo no início da lunação para que não vá se arrastando questões desafiadoras durante as fases seguintes, é muito mais fácil curar algo quando a coisa não se alastrou. Caso esteja solteiro mas tenha alguém em vista procure observar bem se aquela pessoa passa pelo seu crivo de exigências antes de entrar num relacionamento, mas cuide para não ser inflexível demais senão você terminará a vida sozinho.



AQUÁRIO



Cuidado para que o clima em casa não se torne tão insuportável que a única saída para o seu relacionamento seja a separação. Você está muito intransigente, vendo só o seu lado, mas não percebe que o seu par é também uma pessoa com desejos, vontade, que tem voz, e que também merece ser ouvido numa relação pois senão tudo vira um grande monólogo. Não é só a sua opinião que importa numa relação, e pare de tentar fazer tudo do seu jeito, organizando até os mínimos detalhes pois você não pode manipular tudo para que as coisas saiam exatamente a sua maneira aquariano. Não aja como uma criança mimada que não consegue sobreviver a frustração, mas converse com o seu par como duas pessoas adultas. Se tudo for resolvido logo de início as tensões ficarão menores durante as outras fases da lua. É o momento de equilíbrio, ouvir o outro, se fazer ouvir, mas sem querer impor sua opinião a todo custo. Para aqueles que estão sem um par mas que tem alguém que está lhe interessando o aviso é claro: se você não falar que está interessado na pessoa é tratá-la como se ela fosse um amigo ou amiga igual a todos os outros, de uma maneira impessoal, outra pessoa pode vir e roubar esta pessoa de você.



PEIXES



O amor pode até acontecer de repente, à primeira vista, mas ele se fortalece mesmo é nos detalhes do dia a dia então não se esqueça disso e cuide bem do seu amor. A rotina e o cotidiano de um casal podem servir para fortalecer a relação ou pode justamente ser ao contrário, fontes de discórdia então aproveite que estamos ainda no início da lunação e procure cuidar dos detalhes. Faça um belo café da manhã e leve na cama, procure fazer com que o dia a dia do casal não seja tão estressante, façam coisas juntos, alimentem o amor como se alimentam de comida todos os dias. E cuidado com terceiras pessoas que vêm querendo fazer intriga no seu relacionamento talvez com segundas intenções de levar seu par embora. Fique de olho, não seja ingênuo, não acredite em fofocas, principalmente, as causadas por conta de postagens em redes sociais. Tem alguma dúvida, não gostou do que viu? Pergunte diretamente ao seu par em vez de ficar ouvindo pessoas que não conhecem a rotina do casal e só querem arrumar problemas e brigas entre vocês. Para aqueles que estão solteiros vocês já pararam para observar o entorno de vocês, seja no trabalho ou mesmo na vizinhança? Muitas vezes procuramos tão longe um amor, achamos que está tão distante de nós, e ele está ali, ao lado, basta que possamos olhar com outros olhos, com o olhar do coração. Apenas cuidado para não idealizar demais, vá com calma e conhecendo a pessoa aos poucos para ver se ela realmente serve para estar ao seu lado ou se não vale nem a pena começar o relacionamento.