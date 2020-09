Dia de São Mateus: conheça a história e a poderosa oração

Rio - O dia de São Mateus é celebrado nesta segunda-feira. O apóstolo de Jesus deixou a vida mundana de lado para proclamar a fé. O nome Mateus significa “Dom de Deus” e, segundo a crença cristã, o missionário espalhou a palavra de Jesus no Oriente. Escreveu o primeiro Evangelho que descreveu os feitos de Cristo.

Oração de São Mateus

São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo a chamada da fé, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus, intercedei por mim. Vós, que ouviste do Mestre as palavras: “Não ajunteis para vós os tesouros da terra, onde a traça e o caruncho os destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus!” Ensinai-me, São Mateus, o verdadeiro valor das coisas Protegei o que é meu e da minha família da ganância e do alcance alheio. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir a Deus. Amém!