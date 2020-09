Descubra como a lua crescente pode influenciar o seu signo; veja as previsões!

Rio - A lua crescente lembra que é necessário passar por alguns desafios e obstáculos para refletir se realmente é válido fazer sacrifícios para alcançar os objetivos.

A cigana e sensitiva Sara Zaad explica que é preciso colocar “mão na massa”, sendo objetivo e pragmático, para perceber quais planos podem dar certo e quais não estão fluindo, para deixar de lado antes que a Lua Cheia chegue. “Devemos evitar guardar mágoas e ressentimentos, buscar um estado mais tranquilo possível, principalmente, porque Marte está retrógrado trazendo a possibilidade de muitas brigas e discussões”, afirma Sara.

O momento é de observar e raciocinar antes de agir, uma vez que podem existir mudanças que não estavam previstas. “É importante ter jogo de cintura para ter atitude de mudar as coisas caso algo não saia como o esperado”, conclui a sensitiva.





ÁRIES



Nesta semana você estará cheio de atitude, principalmente, em relação a parte financeira, agindo de forma ousada e impulsiva. Tenha cuidado com situações que você não espera, ou aquele dinheiro que está “vindo”, pois ele pode demorar mais ou vir em menor quantidade. Esteja atento para mudar de estratégia a qualquer instante. Não conte 100% com nada, pelo contrário: tenha um plano A, B ou C. Será necessário que você perceba o próximo, ariano, já que muitas vezes só pensa em si e nas suas necessidades. Você é altamente competitivo, principalmente consigo próprio, e por isso deve tomar cuidado para que neste processo de busca de seus objetivos você não pise em cima de alguém. É uma lunação em que você precisa aprender a cooperar, ninguém consegue chegar a lugar algum sozinho.



TOURO



Talvez você tenha de ter mais atitude para que consiga alcançar aquilo que planejou. Você está sendo jogado, impelido a tomar iniciativa para mudar o que está te incomodando. Nada é igual o tempo todo. A mudança faz parte da nossa evolução, então não resista. De qualquer forma, não faça nada de maneira muito precipitada, principalmente na parte financeira. Veja os prós e os contras, pesando na balança, afinal você precisa saber onde está pisando. Muitas vezes é melhor você ter um ganho mais baixo e mais estável, que venha de forma constante, do que ganhar uma “bolada” e depois perder. Reinvente-se e use as mídias sociais para se comunicar e apresentar os seus serviços e produtos. A internet e as atividades à distância vieram para ficar e devemos usar esta ferramenta a nosso favor.



GÊMEOS



Tenha cuidado com a maneira direta e, às vezes irônica, ao falar determinadas coisas, isso pode inflamar os ânimos, principalmente, no trabalho e com as suas amizades. Muitas vezes falamos coisas que machucam os outros e nem percebemos que fizemos isto. Tenha prudência com segredos que os amigos lhe contam. Não é para você sair espalhando as coisas que te falam, mesmo que você não tenha intenção de fofocar. Será que você gostaria que fizessem isso com você? Que contassem algo que você confidenciou em segredo para uma pessoa? Pense mais antes de abrir a boca.



CÂNCER



Quando foi a última vez em que você pensou em si antes de pensar na família e nos amigos? Você sempre se coloca em último lugar, pensando em todo mundo antes de pensar em você e depois fica frustrado porque no fundo gostaria que as pessoas reconhecessem o que você faz por elas. Sejamos sinceros: será que elas pediram sua ajuda ou é você que tem essa mania de querer arrumar a vida de todo mundo? Você não faz por mal, mas às vezes pode ser bastante intruso e invadir o espaço do outro sem ser chamado. Coloque-se em primeiro lugar, canceriano. Pense em você, nos seus objetivos, naquilo que deseja construir, e vá com toda força nesta direção. É importante que você aprenda a dizer não de vez em quando. Seu ambiente profissional pode estar muito tenso, propenso a muitas brigas e discussões que podem te machucar, deixar ressentido e magoado. Evite se aborrecer. Não assuma compromissos que não poderá cumprir. Deixe bem claro o que você pode fazer ou não.



LEÃO



Agora é a hora de ter muita prudência com seus gastos! Você pode ganhar muito, mas também pode gastar muito e de forma desmedida. Você precisa pensar um pouco mais no futuro, leonino. Pensar a longo prazo e não somente nos prazeres e diversão de hoje. Muito cuidado com a maneira com que você expressa seus ideais e opiniões, seja pessoalmente, com as pessoas de sua convivência, ou através das redes sociais. No âmbito profissional é importante que você esteja aberto a fazer mudanças na forma como normalmente trabalha, com a pandemia da covid-19 todos estão tendo de se reinventar para continuarem empregados.



VIRGEM



Essa pode ser uma semana muito boa em termos financeiros, desde que você saiba agir com equilíbrio, guardando parte do que você ganhar e sempre deixando uma sobra em uma poupança ou investimento para não ser pego desprevenido. Lembre-se que a pandemia ainda não acabou, então todos os protocolos de segurança para se manter a saúde são necessários. Podem te chamar de chato, mas você sabe como ninguém a importância da higiene e dos procedimentos de distanciamento social para manter a pandemia sob controle. É um ótimo momento para que você tenha uma nova fonte de renda e não fique contando somente com o seu dinheiro fixo.



LIBRA



Foque na sua carreira, na parte profissional de sua vida, uma vez que esta área estará bastante beneficiada. O momento está propício para você ganhar uma promoção, caso seja empregado de uma empresa, ou mesmo ter um aumento no número de clientes, caso trabalhe com serviços ou dono do seu próprio negócio. Não é hora de ter medo de tomar decisões, libriano, mas sim de agir, em busca de seus objetivos sem olhar para trás. Você deve tomar bastante cuidado com sua saúde, pois nesta semana estará bastante vulnerável a alguma doença ou infecção misteriosa. Não descuide de sua segurança e saúde para que você possa aproveitar tudo de bom que a semana tem a lhe oferecer.



ESCORPIÃO



Normalmente você é discreto e calado, mas esta semana isto pode se intensificar. Tome cuidado para não guardar sentimentos demais dentro de si e carregar uma carga psíquica muito pesada. Não é fraqueza pedir ajuda e reconhecer que, às vezes, as coisas se tornam desafiadoras demais para se enfrentar sozinho. Não tenha medo de falar e se possível procure ajuda profissional ao perceber que você não está conseguindo resolver suas questões emocionais. Por mais que você seja uma pessoa forte, e que consiga “renascer das cinzas”, quando a maioria das pessoas sucumbe, você não é um super homem ou super mulher. Agarre-se na sua fé e, caso não tenha nenhum tipo de religião, saiba que os mistérios do universo são muito maiores do que você pode imaginar. Muitas vezes você sente a dor do mundo como sendo a sua própria dor e isso pode ter um peso muito grande nos seus ombros. Aprenda a dividir o que pensa e não carregue dores emocionais sozinho.



SAGITÁRIO



Cuidado com gastos excessivos, não é o momento para isso, não pense somente em você. Será que não tem alguém perto de você, um amigo, ou parente, que pode estar precisando de algum tipo de ajuda e você não percebeu pois está vivendo dentro da sua bolha? É claro que não podemos abraçar o mundo com as pernas, mas ajudar a diminuir a dor do outro é possível, seja emprestando algum dinheiro, comprando uma cesta básica, ajudando em alguma conta etc. Lembre-se, sagitariano, que a sua forma leve e otimista de ver a vida, com fé e esperança em dias melhores, pode ser fundamental para aquelas pessoas que não conseguem ver a longo alcance como você vê. Ofereça suas palavras, seu ombro amigo, e ajude a levantar o astral de alguém. Isso pode fazer uma diferença significativa na vida de pessoas que, neste momento, não conseguem perceber esperança no mundo nem em si próprio.



CAPRICÓRNIO



Cuidado para não afastar, com seu mau humor e frieza, as pessoas que gostam de você e que só querem te ver bem. Nem todas as pessoas magoam, nem todo mundo trata os outros de uma forma vil ou mentirosa. Não desconfie do mundo inteiro porque uma pessoa te fez mal. Não vale a pena tornar-se tão desconfiado assim. Por mais que você possa estar se sentindo magoado ou ferido com algo, ou alguém, isso vai passar. Que tal se dedicar ao trabalho para esquecer um pouco esse assunto? É melhor do que se fechar e sair brigando e dando patada em todo mundo, não é mesmo?



AQUÁRIO



Brigar com todos dentro de casa porque você não consegue sair e se divertir da maneira que queria não é certo, afinal todos da sua família estão passando pela mesma situação. Você não é o único que está se sentindo entediado de estar em casa. sua maneira irresponsável de agir pode colocar não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas em risco. São situações externas a nós, não adianta lutar contra isso, mas fazer a nossa parte para que esta pandemia termine o mais rápido possível e possamos logo voltar às nossas atividades diárias, saídas, viagens, etc. Evite discutir por conta de política e outros assuntos polêmicos em redes sociais. Isso só vai fazer com que você perca tempo e arrume inimizades à toa.



PEIXES



Cuidado com amizades que podem estar se passando por pessoas que não são. Lembre-se que nem todos são solidários, compassivos e generosos como você. Por ser uma pessoa do bem e que visa somente ajudar da melhor maneira, as pessoas abusam de você. Tome cuidado e aprender a dizer NÃO de vez em quando para que você não seja sugado em suas energias. Aliás, você é como uma “esponja”, que carrega para si não só a energia das pessoas a sua volta, mas também atrai a energia dos lugares que frequenta. Desconfie de situações de emprego e oportunidades de negócios que possam parecer boas demais. Alguém pode estar agindo de má fé e se aproveitando de sua inocência e ingenuidade para levar vantagem.