No tempo de Vênus Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado há 2 segundos

Rio - A lua chega a fase crescente nesta semana no signo de Aquário, trazendo características como racionalidade e liberdade. No entanto, o satélite natural da Terra pode se sentir um pouco incomodado com a crítica Vênus em Virgem. A cigana e sensitiva Sara Zaad afirma que é preciso ter um certo cuidado na hora de se comunicar com o parceiro para evitar duras discussões, que podem causar rompimentos súbitos.

"Evite tomar decisões precipitadas, pense muito bem antes de falar qualquer coisa e, também, evite as brigas no ambiente doméstico, porque elas podem chegar a agressão física e verbal. O clima está quente! Portanto, tente não colocar mais lenha na fogueira", aponta a cigana.



Sara Zaad ainda aconselha a não aceitar provocações do parceiro. “Aos que estão solteiros, cuidado com as redes sociais e não se encante pela primeira pessoa que aparecer falando maravilhas de si mesma. Procure realmente ver se ela vale a pena e é o que realmente diz ser", finaliza a especialista.



ÁRIES



Ariano, pode ser uma semana muito desafiadora e de muitas discussões com seu amor, com palavras duras sendo ditas de ambas as partes. Entretanto, este período desafiador será bom para que você possa olhar de maneira muito clara tudo que estava escondido na sua relação e que você não queria ver e acabava “tapando o Sol com a peneira”. Pode doer muito num primeiro momento os sentimentos que serão mexidos, mas muito cuidado para não agredir o parceiro ou parceira por conta da dor que você sente. É o momento de você usar a razão, pensar muito antes de tomar qualquer atitude impulsiva e se necessário colocar as coisas às claras e falar tudo o que está sentindo para o outro mas sem agredir e de maneira tranquila. Procure mostrar o que sente e não se esconda atrás de comportamentos agressivos. Exponha as questões que te incomodam dentro do relacionamento e deixa que a pessoa que está ao seu lado também exponha para que juntos possam chegar a uma melhor solução, se é de continuar juntos ou então e cada um seguir em paz o seu caminho. Para quem está solteiro tome muito cuidado com a maneira que você chega no crush e não seja ousado demais. E lembre-se que NÃO É NÃO! Caso a pessoa não aceite a sua paquera, parta para outra.



TOURO



Taurino, eu sei que você está sentindo falta de estar mais grudadinho com seu amor, sem tantos problemas que estão sendo trazidos pela pandemia, mas a saúde deve estar sempre em primeiro lugar, lembre-se disso. Saiba que o eventual afastamento de vocês dois é algo que está sendo feito não para prejudicar a relação mas para dar a vocês mais segurança e conforto. Acredite, não depende de você mudar a situação que está acontecendo e faça o que estiver ao seu alcance para curtir com seu amor da melhor maneira possível, respeitando as regras para a proteção da saúde de ambos. Não pode sair para um restaurante bacana, porque não fazer um jantar em casa mesmo ou chamar o seu amor para assistir a uma sessão de cinema em casa com pipoca no sofá? E pense muito bem antes de descontar o seu mau humor no seu parceiro ou parceira porque ele está sentindo os efeitos da pandemia tanto quanto você. Para os que estão solteiros, cuidado com a carência afetiva. Será que realmente vale a pena estragar uma amizade por um suposto sentimento que você diz sentir? Perceba se o seu interesse em algum amigo ou amiga é de verdade ou é somente porque você está se sentindo só.



GÊMEOS



Geminiano, cuidado com “amigos” mal intencionados que podem estar querendo acabar com o seu relacionamento e não acredite em tudo o que ouve do seu parceiro ou parceira, cheque todas as informações com o seu amor em vez de confiar nas palavras de qualquer pessoa. É necessário que você evite tomar decisões precipitadas por conta do que gente que nada conhece do seu relacionamento ouve dizer por aí do seu parceiro ou parceira porque na verdade estas pessoas podem estar querendo que você brigue e rompa o relacionamento para que elas possam dar em cima e levar o seu amor. Não facilite e fique de olho neste tipo de intriga e fofoquinha, e nada de expor o seu par em redes sociais por coisas que você nem sabe se aconteceram de verdade. Resolva tudo de forma discreta e somente entre vocês dois, entre 4 paredes. Para aqueles que estão solteiros cuidado com paquera dentro do trabalho pois você pode ser mal interpretado e acusado até de assédio sexual e isso queimar seu nome na empresa.



CÂNCER



Canceriano, muito cuidado com o que você posta em redes sociais pois como você é, normalmente, uma pessoa carinhosa e gentil este tipo de atitude pode gerar muitos ciúmes do seu parceiro ou parceira e render brigas públicas que só irão desgastar o relacionamento. Evite esse tipo de exposição e converse com o seu amor sobre esse tipo de atitude, diga que você não gosta de ser controlado desta maneira e não permita que haja nenhum tipo de abuso, denunciando se seu par passar dos limites às autoridades. Não deixe que ninguém te trate mal ou abuse de você, canceriano, imponha-se com doçura mas também com firmeza! E é também o momento de se ter equilíbrio emocional e maturidade, não entrando na pilha de pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Não exponha sua relação de maneira alguma, canceriano, e caso isso aconteça não dê muito ibope ao que vão falar de você, mantenha-se na descrição. Muitas vezes perdemos nossa razão porque entramos em provocações, discussões e xingamentos. Só você sabe do seu caráter e da sua história e se seu parceiro ou parceira não acredita em você e prefere acreditar numa pessoa que está de fora da relação será que vale a pena continuar este relacionamento. Só não faça as coisas de cabeça quente. Observe as atitudes do seu amor e faça uma avaliação da relação. Para aqueles que estão solteiros mas com algum ficante se nem vocês assumiram o namoro a pessoa já quer controlar seus amigos e o que você posta veja bem se vale a pena investir nesta pessoa para algo mais sério.



LEÃO



Leonino, saiba que nestes dias de lua crescente preocupações financeiras e materiais podem atrapalhar um pouco a sua relação e te deixar um pouco distante do seu parceiro ou parceira ou mesmo o seu par ficar distante de você por conta destas mesmas preocupações, mas acredite, elas vão passar, é o momento de vocês se fortalecerem como casal e pensarem de forma objetiva e pragmática nos projetos que vocês dois têm juntos, que seja mais a longo prazo. Tenha pé no chão e saiba que agora não é o momento de gastar, sair, ir pra farra ou balada, mas pensar no cotidiano do casal e no que vocês dois podem fazer juntos para enfrentar estas dificuldades mais práticas do dia a dia que são naturais no período da pandemia, já que todos estão sendo obrigados a poupar e agir de maneira diferente do habitual. Saiba que isto em vez de enfraquecer fortalecerá vocês dois então não há o que temer. Apoie o seu parceiro ou parceira e peça apoio também, para que juntos e, com muito amor, os desafios financeiros sejam superados. Para aqueles que estão sem um par, mas querem se apaixonar e viver um grande amor, fique de olho nos seus grupos de amigos ou naqueles lugares mais espirituais, como uma igreja, um templo, um terreiro, ou mesmo grupos de internet nas redes sociais que tratem sobre estes temas mais espiritualistas pois pode ser deste tipo de lugar que pode aparecer o seu novo amor.



VIRGEM

Virginiano, será que vale a pena você continuar ao lado de uma pessoa que só te faz sofrer e que só te põe para baixo? Veja bem se vale manter um relacionamento que só traz brigas pro seu dia a dia e que te humilha e que te faz se sentir menor. Não deixe que as brigas cresçam além do que deveriam e se for preciso corte o mal pela raiz antes que algo possa acontecer mais tarde de perigoso ou violento. Não estou dizendo que seu parceiro ou parceira irá te agredir fisicamente, mas a agressão verbal e abuso psicológico muitas vezes dói muito mais do que um soco. Você tem valor, virginiano, e merece ser feliz, então use seu senso crítico para olhar esta relação de forma bem objetiva e se pergunte: será que é esta pessoa que eu desejo ter ao meu lado para o resto de minha vida? Será que eu mereço sofrer abusos só pelo medo de ficar sozinha ou sozinho? Não tome atitudes precipitadas, mas não deixe de refletir sobre isso e veja se seu relacionamento te causa mais tristeza ou felicidade. Para aqueles que estão solteiros, observe as atitudes da pessoa que você está interessado antes mesmo de ficar com ela. Demonstrou ser violento, agressivo, abusivo? Corte de vez!



LIBRA



Libriano, cuidado com mágoas e sentimentos negativos que ficam guardados dentro de você, uma vez que eles podem te fazer explodir com seu parceiro ou parceira nas horas mais inconvenientes e uma simples discussão de relacionamento pode se tornar agressão física. Você adia tanto tempo os conflitos que quando se sente sufocado fala tudo o que devia e até aquilo que não devia, o que pode te fazer perder completamente a razão. Você é uma pessoa que naturalmente vê os prós e contras de tudo que vive então use esta empatia e capacidade de se colocar no lugar do outro para pensar sobre o seu relacionamento e fale aquilo que não está te fazendo bem, desabafe o que te incomoda, mas fala isso com jeitinho, sendo gentil, mas fale, não deixe acumular! De nada adianta passar uma imagem para a sociedade que você vive uma relação perfeita quando por dentro você está infeliz, se sentindo magoado com as atitudes do seu par e se sentindo frustrado por não se sentir valorizado dentro da relação. Entretanto, será que você não é a pessoa que está justamente contribuindo para que esta relação te faça mal, justamente por não falar nada e fingir que está tudo bem? Esta semana provavelmente eventos e influências externas ao casal vão obrigar que você se posicione, mas cuidado com a maneira como fará isso, para não jogar quilos e quilos de sentimentos não ditos nas costas do seu amor. A responsabilidade da manutenção da relação é dos dois e não somente de um por isso conversem como adultos, com maturidade, sem tentativas de manipulação para que você se sinta confortável e não confronte os problemas do relacionamento. Para aqueles que estão solteiros, veja bem se a pessoa realmente combina com você e tem as qualidades que você espera numa pessoa para estar ao seu lado. Melhor quebrar a cara antes de se relacionar do que entrar numa relação abusiva e depois não conseguir sair.



ESCORPIÃO



Escorpiano, será que vale a pena guardar tanto sentimento negativo e mágoa dentro de si só por vingança e para infernizar a vida do outro? Por que você simplesmente não deixa tudo isso para trás e segue em frente? Vá ser feliz escorpiano, porque esse sentimento ruim dentro de você está te envenenando. Você não está feliz na relação? Vá embora e deixe o outro ser feliz também. O problema é que você tem dentro de si sentimentos que são destrutivos e você pode erroneamente achar que qualquer tipo de vingança fará com que você se sinta melhor mas isso somente corrói por dentro e faz mal a você, não a outra pessoa.

E pense bem se seu parceiro ou parceira realmente fez algo de mal pra você ou se isso não foi simplesmente paranoia da sua cabeça. Porque às vezes você cria expectativas demais em relação ao outro. Você fica muitas vezes obsessivo demais dentro de uma relação escorpiana e este tipo de atitude acaba tirando a sua paz e de quem está a sua volta. Não permita que ninguém, nem você mesmo, tire a sua paz interior pois esta é preciosa! Para aqueles que estão sozinhos pense muito bem se você quer realmente entrar numa relação, porque muitas vezes você confunde uma boa noite de sexo com amor.



SAGITÁRIO



Sagitariano, admita que o seu relacionamento virou mais amizade do que outra coisa, que você e seu parceiro ou parceira não se encontram mais na mesma direção, com os mesmos propósitos, com o mesmo amor e tesão um pelo outro. Cabe a você se perguntar se vale a pena tentar salvar esta relação ou se é melhor partir para outra mantendo a amizade e o respeito entre vocês. Você deve também entender, sagitariano, que durante a pandemia todas as relações passaram e estão passando pelas dificuldades normais de convivência já que nunca se esteve tanto tempo junto um com outro na mesma casa, mesmo para aqueles casais que já se encontravam casados faz muito tempo. O convívio diário pode facilmente estressar, e por isso você deve pensar bastante junto com seu amor para que vocês vejam se o relacionamento realmente mudou de status e virou somente amizade mesmo ou se ainda tem aquela faísca da paixão. Se esta faísca ainda existir e você sentir no seu coração que vale a pena lutar por esta relação não deixe que ela acabe e procure fazer algo para retomar este amor entre vocês Para aqueles que estão solteiros, mas estão interessados em algum amigo ou amiga, se pergunte se vale a pena iniciar uma relação amorosa, porque ela pode abalar amizade entre vocês dois.



CAPRICÓRNIO



Capricorniano, cuidado com a exposição da sua vida pessoal por brigas que só devem ser resolvidas entre você e seu parceiro ou parceira. Não confie cegamente em qualquer amigo que pode estar levando para outras pessoas dificuldades que acontecem na sua casa dentro da relação. Não é também saudável você se afundar no trabalho para não enfrentar problemas conjugais, porque quanto mais tempo você deixa passar e não conversa com seu par mas a situação se torna mais difícil e você pode acabar caindo numa enorme depressão, ficando doente tanto fisicamente quanto da alma por ter tanto sentimento reprimido. Use o seu lado prático e sensato capricorniano para pensar sobre seu relacionamento e pense se você ainda tem com seu amor os mesmos projetos e direcionamento de antes. Você é daquelas pessoas que sabe muito bem tomar decisões para cortar situações e pessoas que não pertencem mais ao seu caminho e nestes dias de lua crescente este discernimento e bom senso devem ser utilizados por você. Coloque num papel tudo que vive com seu parceiro ou parceira e veja se vale a pena continuar com esta pessoa, e caso você chegue à conclusão que não vale mais a pena, fala, seja sincero, não fique carregando tempo demais dentro de você esta decisão. A única coisa que lhe é pedido é que não faça nada de maneira precipitada e impulsiva para não se arrepender depois. Para aqueles que estão solteiros, mas que tem alguém em vista, que tal dizer para a pessoa o que sente e que quer ter algo sério com ela? Se você demorar muito tempo pra se decidir, capricorniano, outra pessoa pode dizer e você ficar sozinho e frustrado porque não teve coragem de revelar o que sentia.



AQUÁRIO



Aquariano, seu parceiro ou parceira tem os mesmos valores que você? É uma pessoa bacana, do bem, que luta em favor dos menos favorecidos, é despido de preconceitos e pensa em fazer um mundo melhor, mais humano e mais justo? Não? Então pense muito bem se vale a pena continuar nesta relação pois para você estes valores são importantes e se quem está ao seu lado não compartilha deles como você acha que pode evoluir neste relacionamento? Obviamente que nosso parceiro não precisa ser uma cópia da gente, mas estes valores comuns são importantes, senão a relação não tem como ir para frente, ela ficará estagnada, sem contar a amizade que deve haver entre vocês, pois antes de buscar um amor você busca ter o seu melhor amigo ou amiga na relação. Para você estes valores de pensamento e ideais são os que são mais importantes em um relacionamento e seu amor deve ser alguém com quem você possa conversar de igual para igual, e mesmo que possam divergir eventualmente em algo os lemas aquarianos de igualdade, liberdade e fraternidade devem estar sempre em primeiro lugar. E para os aquarianos que estão solteiros, mas que já tem uma pessoa em vista, procurem perceber como ela se posiciona nas redes sociais, se suas opiniões se parecem com as suas e se defendem as mesmas causas, só assim é que há uma enorme chance de dar certo.



PEIXES



Pisciano, será que você não está se iludindo demais com seu parceiro ou parceira? Às vezes você coloca seu par num altar e acha que ele é perfeito e, também, está sempre relevando as coisas que ele faz e que te fazem mal. Até quando você vai deixar de se colocar em primeiro lugar na relação pisciano? Será que você não tá lutando por dois? Um relacionamento é uma via de mão dupla, tem de ser recíproco e se todas as vezes que seu cônjuge errar você perdoar ele saberá que pode fazer qualquer coisa que você releva e isso definitivamente não é legal. Você toma as dores e as cargas negativas do outro para si, pisciano. Com isso seu relacionamento se torna desigual, com você perdoando e passando a mão na cabeça de tudo o que o outro faz e sua insatisfação só vai crescendo a ponto de você ficar deprimido e se refugiar em coisas que não são legais como álcool para escapar da realidade dolorida que você vive no seu dia a dia. Amor não é sofrimento, pisciano, uma relação é feita para você ser feliz e não infeliz. Se a tristeza está o tempo todo nesta relação reflita sobre o que está errado e corte enquanto é tempo. Para aqueles que estão solteiros, cuidado para não idealizar demais alguém que acaba de conhecer porque você pode até mesmo sofrer um golpe financeiro.