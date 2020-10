Rio - 05/06/2020 - Covid-19. - LUA CHEIA - Rio de Janeiro, Brasil. Foto: Daniel Castelo Branco Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado há 5 segundos

Rio - Sonhar com a lua é um bom presságio. Simboliza, de um modo geral, melhora financeira. Também representa sorte e abundância. No entanto, é necessário analisar o contexto para entender o que o sonho significa.



Sonhar que está contemplando a lua

Ouça a sua intuição! Seja generoso com as pessoas que estão ao seu redor. Lembre-se que ninguém passa pela nossa vida em vão.



Sonhar com a lua nova

Esse é um ótimo sonho! Sinaliza que a sua vida financeira está prestes a melhorar. Aproveite esse momento para fazer um caixa com o que sobrar do dinheiro.



Sonhar com a lua cheia

Você está vivendo um momento de sorte na sua vida. A luminosidade da lua cheia traz à tona sabedoria e sorte.



Sonhar com a lua crescente

Você vai ganhar notoriedade no trabalho e isso pode te render uma ascensão social. Aproveite para estudar e se dedicar ainda mais ao seu trabalho.



Sonhar com a lua minguante

Simboliza que algo está sendo reduzido na sua vida, pode ser um sentimento ou algum hábito. Observe as coisas ao seu redor e analise o que está acontecendo e se esse presságio é algo positivo para a sua vida.



Sonhar que está viajando para a lua

Esse tipo de sonho indica que você vai receber uma grande notícia. Provavelmente, a novidade ser dada por alguém da sua família.



Sonhar que está na lua

Fique mais atento às pessoas que estão ao seu redor. Elas podem estar precisando de você. Preste atenção e seja solícito com elas!