Ganesha

Por O Dia

Publicado há 2 segundos

Rio – Ganesha é um dos deuses mais populares do hinduísmo. Conhecido como mestre da sabedoria, a entidade rege o sucesso e a fartura. Também, é considerado o destruidor da vaidade, egoísmo e orgulho.



Representado com cabeça de elefante e corpo de humano, o transporte do deus hindu é um rato. Isso faz jus a uma das virtudes da divindade: ser o destruidor de obstáculos. O rato representa a sabedoria, o talento e a inteligência por simbolizar a luz do conhecimento.



A cabeça de elefante



Segundo a crença, Parvati, a deusa hindu do amor e do casamento, queria tomar banho, no entanto, não havia guardas para protegê-la. Então, ela criou um garoto da pasta que havia preparado para lavar o corpo e ordenou que ele não permitisse que ninguém entrasse na casa. Obediente, o menino, que foi chamado de Ganesha, seguiu as ordens. Shiva, o deus das transformações e marido de Parvati, chegou em casa e se enfureceu com Ganesha por impedir a sua entrada. Ao perder a paciência, travou uma batalha com o pequeno guardião, decepando a cabeça.

Parvati ao descobrir o que o marido fez, ordenou que Ganesha voltasse a vida. Para atender o pedido da sua parceira, Shiva pediu a Brahma, deus da música e das artes, para substituir a cabeça do menino com o primeiro ser vivo que aparecesse no seu caminho. Assim, colocaram a cabeça de um elefante. A partir disso, a entidade passou a ser chamado de chefe do exército celestial e, também, passou a ser adorado antes do começo de qualquer atividade.



Ritual de Ganesha para atrair prosperidade

Monte um altar e coloque a imagem de Ganesha em cima de um suporte. Oferte flores e nove moedas aos pés da entidade, acenda um incenso de sândalo e duas velas. Mentalize que os caminhos estão se abrindo, fazendo com que a prosperidade e o sucesso entre na sua vida. Ao queimar as velas e o incenso, coloque as flores e as moedas em um jardim florido.