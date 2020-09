Brahma: conheça a história do deus hindu criador do universo

Rio - Brahma pertence a trindade do hinduísmo, junto com Vishnu e Shiva. É o deus da música e a representação da força criadora no universo. Segundo a crença, Brahma aparece montado em um flor de lótus brotada do umbigo de Vishnu.

Casado com Sarasvati, a deusa das artes, é considerado o maior dos deuses por ter criado o mundo e simboliza a mente universal. É o primeiro membro da tríade hindu junto com Vishnu e Shiva, responsáveis pela conservação e destruição, respectivamente, do universo. Sábio e grandioso, é um intelectual com objetivo de proteger e não desamparar quem necessita de intervenção.Representado originalmente por cinco cabeças, acredita-se que uma foi eliminada por Shiva. Por isso, é mais conhecido com apenas quatro. As roupas douradas representam a atividade divina, a criação humana e espiritual. Aparece com oito braços com uma flor de lótus, um cetro, uma colher, um Rosário, os Vedas, que são as escrituras sagradas contendo todo o conhecimento da criação, e o vaso, que contém essências que trazem a imortalidade.Após a criação do mundo, Brahma descansa e quando acorda o encontra destruído por Shiva. Por isso, sentou sobre uma flor de lótus e o recriou mais uma vez. Para o hinduísmo o universo é cíclico.