Rio - Sarasvati é a deusa do conhecimento que rege a expansão da mente, da visão e tudo ligado à eloquência e ao desenvolvimento do pensamento. Inspira as pessoas a viveram de um modo leve para que superar as limitações físicas e barreiras emocionais.

Casada com Brahma, a deusa é representada como uma bela mulher acompanhada por símbolos como o cisne e lótus branco. Aparece com quatro mãos e a veena que é a expressão da sabedoria que harmoniza o mundo.



De acordo com o hinduísmo, Sarasvati espalha a paz aos que rogam por ela e, também, ajuda a trazer a criatividade e a inspiração para as pessoas. Aprenda o ritual a deusa.



Ritual para criatividade e inspiração



Em uma noite de lua crescente, em frente à imagem de Sarasvati, acenda uma vela de cor laranja e um incenso de lótus. Em seguida, pegue um copo com água e mergulhe um cristal de quartzo branco. Faça círculos com a ponta do dedo indicador na superfície do copo pedindo para que a deus abra sua mente e favoreça a sua criatividade e inspiração. Agradeça e carregue o cristal para onde precisar.