Entenda o que representa sonhar com relógio Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado há 2 segundos

Rio - Sonhar com relógio indica preocupação com algum compromisso. Provavelmente, você está achando que não está dando conta ou que não tem potencial para determinada tarefa. Tente lembrar o que aconteceu no sonho para entender como pode ser interpretado.



Leia Mais O que significa sonhar com o ex?

Publicidade

Sonhar que está olhando para o relógio



Você está se sentindo impossibilitado de dar conta de todos os afazeres do dia. Não se cobre tanto, tenta dividir as tarefas com as pessoas que estão ao seu redor.



Sonhar com relógio quebrado



Algo muito importante vai mudar na sua vida! Essa mudança vai abrir novos caminhos para o recomeço em alguma esfera.



Sonhar com relógio antigo



Esse sonho pode significar que vai ocorrer alguma separação na sua vida. Comece a se preparar para possíveis mudanças. Lembre-se: tudo que acontece em nossas vidas é para o bem.





Sonhar com relógio adiantado



Alguma coisa no seu cotidiano está precisando ser ajeitada. Observe a sua rotina e veja o que está precisando ser melhorado e descartado na sua vida.





Sonhar com relógio atrasado



Você está perdendo o seu tempo com coisas que não agregam. Guarde as suas energias para focar nas coisas da sua vida e nos seus problemas.



Sonhar que está consertando um relógio



Você deixou passar alguma situação importante para a sua vida e está arrependido disso. Pense que ainda há tempo de recriar um novo futuro. Olhe para frente!