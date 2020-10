Lua cheia reprodução

Por O Dia

Publicado há 5 segundos

Rio - A lua cheia é a fase mais admirada e, também, mais procurada para fazer simpatias de amor. Isso porque a energia do satélite natural da Terra está no ápice, intensificando as emoções e os sentimentos. Se você acabou de romper com o seu parceiro e quer ter mais uma chance de viver esse amor, anote esse ritual.



Publicidade

Simpatia para ter o amor volta



Escreva em uma folha em branco o nome do amado. Em seguida, dobre o papel e o beije com batom vermelho. Olhando para a lua cheia, borrife perfume e enterre em um vaso de plantas ou em um jardim, mentalizando o seu amor entrando pela porta da sua casa de volta.