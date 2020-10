Lanterna de abóbora Reprodução de Internet

Rio - O Halloween é uma festa comemorada todo ano no dia 31 de outubro, na véspera do Dia de Todos os Santos. De origem celta, é celebrada em grande parte do ocidente, principalmente, nos países de língua anglo-saxônica. Descubra o que representam seis símbolos usados nessa festa.



AS CORES



As cores laranja e preto são predominantes no Halloween. Isso porque possuem o simbolismo de representar o outono, a estação que está em vigor nesse período no Hemisfério Norte, e as bruxas, os magos e as feiticeiras.



MORCEGOS E ARANHAS



As fogueiras dos festejos de Samhain atraíam morcegos e as aranhas são animais considerados sábios por tecer o fio do destino.



FANTASIAS



Segundo a crença pagã, as máscaras e fantasias ajudam a enganar os espíritos que passavam a não reconhecer quem eram os humanos que circulam pelo mundo nos rituais de Samhain.



LANTERNA DE ABÓBORA



A origem desse símbolo é um conto Celta sobre um moço que foi proibido ir para o mundo dos mortos e, por isso, ficou vagando eternamente com a sua lanterna em busca de descanso e paz.



ESQUELETOS



Símbolo usado em diversas culturas, representa a morte.



VELAS



São usadas para iluminar o caminho dos espíritos que voltam ao mundo dos vivos para visitar a família.