Publicado 03/11/2020 17:00

Rio - As uvas são frutas poderosas para atingir a prosperidade. As simpatias com as sementes da fruta potencializam a sorte e a abundância. Além disso, são ótimos ingredientes quando o assunto é a realização de desejos. Descubra como fazer o simples ritual.

Compre uma uva verde e coma todas as frutas do cacho. Faça um desejo para cada uma que você comer. Em seguida, embrulhe as sementes em um papel branco. Guarde em um lugar escondido. O ritual só pode ser repetido no ano seguinte.