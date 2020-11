Entenda o que representa sonhar com afogamento Tumisu/Pixabay

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 11:06

Rio - Sonhar com afogamento representa que você está passando por um momento em que as emoções estão à flor da pele. Isso pode ser fruto de um acúmulo de responsabilidades ou de não saber expressar os sentimentos. No entanto, é preciso analisar o contexto do sonho.



Publicidade

Sonhar que alguém está se afogando



Esse sonho simboliza problemas de relacionamento. Se você conhecia quem estava se afogando é indicativo que essa pessoa está te causando essas questões. Caso não conheça, fique atento ao seu círculo de amizade. Perceba o comportamento das pessoas e as atitudes.



Publicidade

Sonhar que está afogando alguém



Tente expressar os seus sentimentos. É importante botar para fora o que está sentindo. Libere as suas emoções! Não fique com vergonha de pedir ajuda a um profissional e até a um amigo ou familiar para te orientar e ajudar nesse momento.



Publicidade

Sonhar com afogamento no mar



Publicidade

Você não está sabendo lidar com os seus sentimentos. Principalmente, com os negativos e isso está te causando angústia. Procure ajuda de um profissional para entender o que está passando e qual pode ser o melhor caminho para administrar as emoções.



Sonhar com afogamento na piscina



Publicidade

Se afogar na piscina em um sonho significa que existem problemas familiares sérios que você está negligenciando. Preste atenção e tente ajudar no que puder.



Sonhar com afogamento na banheira



Publicidade

Esse sonho revela que você não está indo no caminho correto para alcançar os seus sonhos. Coloque a cabeça no lugar e tente pensar nos caminhos que pode tomar.



Publicidade

Sonhar com morte por afogamento



Ver uma pessoa morrendo por afogamento em um sonho simboliza que em breve uma ruptura inesperada vai ocorrer na sua vida. Esteja de peito aberto para isso. Lembre-se: tudo que acontece na vida é para o bem.