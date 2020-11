Por O Dia

Rio - Sonhar com segredo simboliza, de um modo geral, insegurança. Também pode ser interpretado como um sinal para ouvir a intuição com atenção. No entanto, é necessário entender o contexto para interpretar o sonho.



O simbolismo desse sonho é que você precisa não se expor tanto para as pessoas. Tente se preservar e se resguardar de fofocas.Você está inseguro com a forma que se expressa com o outro. Isso pode estar relacionado com o desejo de aprovação e aceitação. Não se cobre! As pessoas devem gostar de você por quem você é.Você é uma pessoa que se importa muito com as opiniões alheias. Tente pensar mais em você neste momento. Procure se cuidar mais e se priorizar.Alguma fase oculta da sua vida está prestes a vir à tona. Perceba os sinais da intuição. Você já tem as respostas para as suas dúvidas, basta prestar atenção e ouvir.Esse sonho simboliza que você vai se livrar de uma alguma preocupação que te atormenta. Revelar o segredo de alguém representa também a libertação de alguma angústia.