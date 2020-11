Entenda o que representa sonhar com morcego Jose Miguel Guardeño/Pixabay

Por O Dia

Rio - Sonhar com morcego simboliza, de um modo geral, renovação. Também costuma ser um alerta para repensar e descartar os hábitos que não agregam mais. No entanto, é necessário entender o contexto do sonho para interpretá-lo corretamente.