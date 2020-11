Espelho quebrado Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - A sexta-feira 13 é motivo de controvérsias em diversas culturas. Há quem acredite que é sinal de azar e mau agouro. Já outros creem que é um dia em que portais são abertos. Também existem os mais supersticiosos que enfrentam a data com receio e precauções. Veja a lista com as crendices populares no Brasil.

Essa crença está relacionada com o simbolismo relacionado ao lado direito e esquerdo que são representados como o bem e o mal, respectivamente. Acredita-se que o direito está ligado ao positivo, a sorte e ao melhor caminho.



Cuidado com o espelho!



Quebrar o espelho atrai sete anos de azar, segundo a crença popular. Olhar para um espelho quebrado também representa má sorte. Essa lenda tem origem no Império Romano que acreditava que a vida muda de ciclo a cada sete anos.



Não passar debaixo da escada



A escada representa simbolicamente ascensão social. Passar debaixo dela representa renúncia ao crescimento.



Não abra guarda-chuvas em local fechado



Abrir o guarda-chuva em um lugar fechado dá azar, segundo a crença popular. Mas há quem acredite que, na verdade, por trás dessa crendice há uma dica de praticidade, uma vez que é difícil andar pela casa com o objeto aberto.



Bata três vezes na madeira

Algumas pessoas têm o costume de bater na madeira três vezes para afastar a má sorte. Acredita-se que a origem desta superstição tem relação com a cruz que Jesus foi crucificado, levando a crer que a madeira é um meio de ter proteção espiritual.