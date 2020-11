Entenda o significado da décima terceira carta do Tarot Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - Uma das cartas mais temidas do Tarot é a da Morte. Isso porque quando pensamos no tema, não costuma vir coisas boas à mente por ele ser associado com o fim. No entanto, o significado da décima terceira carta corresponde a grandes transformações e ao renascimento.



Publicidade

A oraculista Tati Sebenello explica que simbolicamente a carta não tem nada a ver com a morte física. “A carta fala de recomeços, encarar o novo e isso causa pavor em algumas pessoas. Essa reação negativa está ligada a não entendermos a morte como parte da vida.”



De acordo com a oraculista, a origem da carta não é conhecida. Mas alguns estudiosos acreditam que está ligada aos antigos egípcios que acreditavam que a vida era dividida em 12 fases e a 13ª era a transmutação, ou seja, a morte. No entanto, no sentido de ser o fim de um ciclo para que outro possa iniciar. “A cultura judaico-cristã colocou isso a morte como algo muito taxativo, fatídico, e isso trouxe um peso grande que está na nossa cultura. O ocidental tem muito medo da morte das transformações. É uma carta que fala de desapego, a nada e a ninguém, e o aprendizado é a libertação.”