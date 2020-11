Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - Romper com um relacionamento é algo difícil na vida de qualquer um. Às vezes o término chega antes do que é esperado e a ausência repentina se transforma em saudade. As lembranças começam a ressurgir e a vontade de estar ao lado da pessoa é cada vez maior. Nesses momentos, pedir uma ajuda para Santo Antônio pode ser uma alternativa para reatar os laços e fortalecer o amor.

Oração de Santo Antônio para reatar os laços com a pessoa amada



Meu Santo Antônio, que cuida da felicidade humana, no amor eu te rogo que façais (nome do ex) me amar profundamente, que ele chegue atrás de mim como as ervas do campo chegam aos pés da cruz. Tudo me dará, nada me esconderá, nada me negará e ser-me-á sempre fiel. Que (nome do ex) venha à minha procura. Que (nome do ex) não tenha um segundo de sossego na sua vida enquanto estiver longe de mim a partir deste momento! Amém.