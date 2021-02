Oração Reprodução de Internet

Publicado 17/02/2021 16:10

Rio - A Quaresma é o período de quarenta dias que precede a Páscoa. Segundo a Igreja Católica, esse é o momento de reflexão, renovação espiritual e, principalmente, de preparação para a ressurreição de Jesus Cristo. Aprenda a oração para esses dias de mergulho interior.



Oração para a Quaresma



Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tributa; e aos que imploram a vossa misericórdia concedei o benigno o perdão em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, Deus por todos os séculos dos séculos. Amém.