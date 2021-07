Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 11/04/2021 06:00

ÁRIES



Reforce os laços com os amigos. Tome cuidado para não falar besteiras. No amor, se tiver uma paquera, as coisas podem desandar.



TOURO



Estímulos vão fortalecer a vida pessoal e profissional. Aproveite para reforçar parcerias e amizades. O momento te aproxima do parceiro amoroso.



GÊMEOS



Você pode se juntar a um grupo, equipe, fraternidade ou reunião e conhecer novas pessoas. Você vai querer se aproximar do seu par.



CÂNCER



O campo astral estimula carinhos no relacionamento. Um papo sério sobre o futuro pode surgir. O sentimento de ciúme deve pintar.



LEÃO



O clima será muito bom para se reunir com amigos. Utilize as redes sociais e vídeo chamadas. Uma paixão secreta pode vir à tona.



VIRGEM



Muita tranquilidade para esse domingo. Na saúde, vai cuidar do corpo. Você deve se dar bem na comunicação. Boa hora para se sensibilizar no romance.



LIBRA



A sua comunicação será influenciada pelas emoções. Conversas sobre sentimentos podem surgir. Há sinal de brigas, mudanças e ciúmes no amor. Cuidado.



ESCORPIÃO



Energias maravilhosas vão surgir nas relações familiares. Pode se preocupar com o bem-estar. A Lua pode gerar novas paixões.



SAGITÁRIO



Você vai se expressar de maneira madura. Mostre para todo mundo o que está pensando. Há sinal de emoções, ciúme e prejuízo financeiro na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Você tende a se sentir confortável em casa. A Lua fortalece os contatos com familiares. Nos assuntos do coração, sinal de brigas.



AQUÁRIO



O gosto por viagem fica forte. Tome cuidado com a saúde na pandemia. Converse sobre seus sentimentos com os outros, especialmente com o parceiro.



PEIXES



Hoje você pode ter grandes ideias para faturar. A segurança emocional e material vão ser metas importantes. Vai ser popular na paquera.