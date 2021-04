As simpatias são fortes aliadas para ajudar na busca do que é desejado Reprodução de Internet

Publicado 06/04/2021 12:50

Rio - O rompimento de um relacionamento é também o fim de uma rotina e de um laço que foi construído. Nesse momento é interessante aprender o prazer de se ter como companhia, redescobrir velhos e novos hábitos e conhecer pessoas. No entanto, as simpatias podem dar uma forcinha nesse processo, ajudando a seguir em frente no amor.

Simpatia para seguir em frente no amor



Pegue uma fita branca, outra azul e uma preta. Escreva o seu nome e o nome da pessoa que você quer esquecer em cada uma delas. Depois, faça uma trança com as fitas e deixe amarrada no pé da cama por uma semana. Reze nesses 7 dias para esse sofrimento sair do seu coração e para você seguir em frente. No oitavo dia, descarte no lixo.