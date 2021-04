Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 06:00

ÁRIES



Você terá confiança para dar conta de suas tarefas. Aproveite a companhia de pessoas mais velhas. Dedique-se a atividades de lazer com o par.



TOURO



A sua postura será de profissionalismo nos negócios. Oportunidades de renda podem surgir. Nos assuntos afetivos, a Lua avisa que a paquera está em alta.



GÊMEOS



Os relacionamentos com as pessoas vão estar em destaque. Vai ter muito foco e concentração nos estudos. No amor, cuidado com o período fertil.



CÂNCER



Aja com mais seriedade e amadurecimento. Reflita antes de investir o seu dinheiro. O cansaço da solteirice pode surgir e incentivar a conquista.



LEÃO



Você conseguirá perseguir seus objetivos. Um amigo pode te ajudar hoje. Pratique exercícios físicos.. Na vida a dois, vão realizar alguns sonhos.



VIRGEM



A profissão será o seu foco e você deve buscar reconhecimento. Na saúde, tome cuidados com o bem-estar. No amor, inove no relacionamento.





LIBRA



Os astros indicam se divertir. Vai ser popular com as pessoas e conquistar corações. Há sinal de rivalidades no mundo do trabalho.



ESCORPIÃO



A sexta-feira pode começar com muito amor e sexo. Aproveite. Seja paciente com as tarefas domésticas e evite descontar na família.



SAGITÁRIO



Concentre-se para resolver questões importantes. Algumas perdas financeiras podem te magoar. Cuidado com problemas no relacionamento.



CAPRICÓRNIO



O seu senso de dever pode render economicamente. Aposte na organização para se dar bem nas suas tarefas. No romance, planeje o futuro com o companheiro.



AQUÁRIO



Aja com mais seriedade. O campo astral aponta a possibilidade de problemas na comunicação. No amor, tenha cautela com as paixões do passado.



PEIXES



Viva grandes momentos com as pessoas queridas. Assuma as responsabilidades em casa. A sua ambição vai estar em alta e um novo ciclo vai surgir no amor.