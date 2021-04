Constelação ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 06:00

ÁRIES



Você terá grandes ideias de manhã. Nos estudos, vai ser ágil com as leituras. Não vai poupar gastos na hora de se cuida e vai arrasar na conquista.



TOURO



Publicidade

Você pode se dar bem no empreendedorismo. A Lua te deixa mais detalhista e prudente. Vai resolver pendências e se divertir no romance.



GÊMEOS



Troque bastante ideias e mande mensagens hoje. Vai estar autoconfiante na comunicação e pode colher frutos. Você e o amor vão fortalecer a união.



CÂNCER



Publicidade

A sua coragem vai te ajudar a agir neste dia. Chances de faturar um bom dinheiro. A fase é positiva para você expressar os sentimentos no romance.



LEÃO



A Lua facilita grandes amizades. Vai ter muita energia nesse dia. O seu lado trabalhador se destaca. Pode conquistar um colega de profissão.



VIRGEM



Publicidade

Exerça a sua profissão com garra e iniciativa. Tome cuidado com a rispidez nas palavras. Na paquera, chance de se envolver com alguém de outra cidade.



LIBRA



A sua empolgação vai te fazer perseguir suas metas. Pode se isolar no trabalho com seu jeito reservado. O sexo apimenta a relação a dois.



ESCORPIÃO



Publicidade

Excelente momento no mundo dos negócios. A Lua gera cautela e senso crítico nas amizades. Deve rolar um papo esclarecedor no amor.



SAGITÁRIO



Abra os seus horizontes. Pode se aproximar de pessoas com quem tenha afinidades e ter hamonia com o par. Nos estudos, vai evoluir.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Faça um esforço extra no trabalho. Aproveite a saúde que estará firme. Invista um tempo para se divertir. Exponha o que sente no relacionamento.



AQUÁRIO



Você tende a fazer contatos com facilidade. Arrisque em jogos e aposte na sorte. Busque um amor leve e solto na paquera.



PEIXES



Publicidade

Muita coragem para empreender no ambiente profissional. Vai ter energia extra se trabalhar de casa. A Lua avisa que a emoção vai marcar a vida a dois.