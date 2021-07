Constelação NASA

ÁRIES



Adote uma postura dedicada no seu trabalho. Podem pintar algumas transformações no seu cotidiano. O seu signo ganha mais charme na paquera.



TOURO



Você pode expandir os seus horizontes. O romantismo e a criatividade vão gerar ótimos momentos. Há risco de tretar com as pessoas hoje.



GÊMEOS



Sentimentos positivos em relação à família podem pintar. Você vai encontrar paz no ambiente domiciliar. Se estiver livre no amor, chances de conquista.



CÂNCER



Grande momento na vida pessoal e profissional. Parcerias de sucesso podem aparecer. No amor, vai viver um relacionamento profundo e estável.



LEÃO



Foque em conquistar dinheiro. No trabalho, resolva os seus problemas. Na saúde, uma doença vai ser curada. No romance, vai ser bem direta.



VIRGEM



Você vai fazer algumas mudanças hoje. Seja criativa para melhorar a sua qualidade de vida. Não se deixe levar pela emoção, principalmente no romance.



LIBRA



A conexão familiar vai estar em alta. Deve conquistar as pessoas pelo seu charme, inclusive novos amigos. A harmonia vai marcar o relacionamento.



ESCORPIÃO



Vai ter talento com as palavras e pode renovar amizades. Corre o risco de se magoar rápido. O amor não vai viver um bom momento.



SAGITÁRIO



O campo astral indica que a sua vida pode mudar. E para melhor. Fature financeiramente. Se estiver na pista, o seu jeito de falar vai atrair.



CAPRICÓRNIO



Boas chances de aprender coisas novas e se sentir realizado. Ótima fase para conhecer contatos. Você tende a ficar temperamental na vida a dois.



AQUÁRIO



As suas relações se aprofundam. Vai ajudar as pessoas e receber apoio. Na saúde, fique alerta. Com o companheiro amoroso, busque a união.



PEIXES



Vai fazer novos contatos de forma muito fácil. Você pode ter grandes planos. Tende a agir com rispidez e ultrapassar os limites na paquera.