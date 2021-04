Espada-de-são-jorge Getty Images/iStockphoto

Publicado 22/04/2021 16:01

Rio - Os rituais que usam a espada-de-são-jorge são poderosos para proteger contra as energias ruins. A planta tem como características a capacidade de afastar o mau-olhado e revigorar as vibrações. Assim, atrai coragem e paz para enfrentar as lutas cotidianas.

Banho para afastar as energias negativas



Pegue uma folha de espada-de-são-jorge e corte em sete pedaços, mentalizando que as energias negativas estão saindo da sua vida. Ferva um litro de água e acrescente a planta. Tome o banho higiênico e, em seguida, jogue a solução coada do pescoço para baixo.