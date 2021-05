Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 06:00

ÁRIES



Ótimas vibrações para as suas finanças. Um trabalho extra ou uma promoção no emprego podem pintar. Cuidado para não se iludir na paixão.



TOURO



Muita determinação e esforço vão marcar o seu dia. Isso vai te ajudar a cumprir as suas metas. Arrase. Vida a dois repleta de companheirismo.



GÊMEOS



Foque em planejar o seu futuro. Reflita sobre o que você pode fazer para evoluir. Mudanças podem lhe fazer bem. Muito carinho no romance.



CÂNCER



A curiosidade vai te atacar hoje. Inspire-se nos colegas mais experientes e aprenda coisas novas. Na relação amorosa, a parceria será forte.



LEÃO



Busque novas oportunidades profissionais se estiver insatisfeita. Não vai ter dificuldade para achar um emprego. O sexo vai ser incrível no romance.



VIRGEM



Os astros indicam que você deve se aventurar. Aprenda, tenha novas experiências e evolua. No amor, o seu charme vai ser irresistível.



LIBRA



Hoje você vai sentir uma vontade de iniciar uma reforma em casa. Tome cuidado com a saúde. Na união, desejos estarão à flor da pele.



ESCORPIÃO



No trabalho ou nos estudos, invista na cooperação. Se estiver com problemas, utilize a criatividade para resolvê-los. Aposte no romantismo com o par.



SAGITÁRIO



O seu empenho pode garantir mais dinheiro para o bolso. Então, muito foco e pouca conversa no serviço. A paquera pode ficar em segundo plano hoje.



CAPRICÓRNIO



A Lua vai te deixar mais extrovertida. Explore a sua boa lábia no trabalho. A intuição também vai estar em alta. A simpatia vai estimular os flertes.



AQUÁRIO



O convívio com a família recebe estímulos. Ótimo momento para quem trabalha em home office. Programas caseiros serão muito românticos.



PEIXES



Você vai conquistar aliados e terá ótimas conversas no mundo dos negócios. As suas ideias criativas vão chamar atenção. A paquera não vai fluir muito bem.