Publicado 14/05/2021 06:00

ÁRIES



A Lua aumenta a sua habilidade de se comunicar. Você terá muita facilidade para convencer as pessoas. Na relação com o par, dedique-se à intimidade.



TOURO



O desejo de ganhar dinheiro vai ficar em evidência. Cuide das suas finanças e evite gastar demais. A Lua envia excelentes energias para o romance.



GÊMEOS



Seu signo é um exemplo de simpatia e alto-astral. Utilize essas habilidades no trabalho e no convívio com a família. Boas energias para a vida em casal.



CÂNCER



O cansaço deve pesar no seu astral. Busque curtir um pouco o sossego. Procure fugir de ambientes barulhentos. Aproveite os momentos a dois.



LEÃO



Algum aborrecimento em relação a amigos pode aparecer. A Lua defende o diálogo como o melhor caminho. A dois, um pouco de privacidade fará bem ao casal.



VIRGEM



Tensões podem surgir no ambiente de trabalho. Procure ser mais objetiva e evite se ofender a toa. A vida a dois recebe excelentes vibrações.



LIBRA



Pode ser difícil se concentrar nas tarefas do trabalho. Busque um canto tranquilo para fazer as suas tarefas. No romance, foque em objetivos conjuntos.



ESCORPIÃO



Mudanças devem agitar o seu dia. Tenha cuidado para não criar falsas expectativas. O seu charme estará irresistível na paquera.



SAGITÁRIO



A Lua estimula as parcerias no mundo dos negócios. Só evite se aborrecer por pouca coisa. Alguém da família pode atrapalhar o seu romance.



CAPRICÓRNIO



Cuidado com o que diz hoje. Você pode ser mal interpretada e isso pode te prejudicar. A Lua pede mais atenção à saúde. Conversas com o seu par vão fluir.



AQUÁRIO



Fase de muita simpatia. Você vai esbanjar entusiasmo, mesmo diante dos obstáculos. A Lua acentua sua beleza e estimula o amor.



PEIXES



Tensões vão rondar o seu lar. Um mal-entendido entre você e alguém da família pode pintar. Abuse do seu charme na conquista.