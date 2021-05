Planeta Terra Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 06:00

ÁRIES



Busque estabilidade no trabalho e utilize a sua experiência. A convivência com a família vai ser ótima. No relacionamento, muita diversão.



TOURO



A Lua estimula bastante a troca de ideias. A sua criatividade vai te ajudar a ser produtivo nos estudos e trabalho. Sintonia deliciosa na união.



GÊMEOS



Algumas boas oportunidades podem marcar o seu dia. Aproveite para obter ganhos financeiros. Cuide do seu visual e invista na paquera.



CÂNCER



Um passeio ganha boas vibrações. Mas tome cuidado com a sua saúde. Excelente dia para conversar com os amigos e ser carinhosa com o parceiro.



LEÃO



Aja com discrição no trabalho. Vai se concentrar melhor nas suas tarefas se estiver sozinha. Seduza bastante e esquente a intimidade na vida a dois.



VIRGEM



Pode ter ideias criativas hoje. Dedique-se a momentos com as pessoas mais próximas e especiais. Na união, as afinidades melhoram o romance.



LIBRA



A Lua realça o seu lado mais ambicioso. É hora de mostrar todo seu potencial e se dedicar. Na união, você e seu par podem realizar algo muito desejado.



ESCORPIÃO



As saudades podem ficar em evidência. Aposte em chamadas de vídeo. O dia também favorece os estudos. Divirtam-se muito juntos.



SAGITÁRIO



O campo astral indica resolver pendências com parentes. Se quiser, promova mudanças importantes no seu lar. Invista na sedução com o par.



CAPRICÓRNIO



A união com os colegas no trabalho vai gerar frutos. Pode se aproximar dos seus objetivos com a ajuda de outras pessoas. No amor, valorize o diálogo.



AQUÁRIO



O dia é excelente para se dedicar ao trabalho. Você vai ter boas oportunidades de aumentar seus ganhos. No romance, apoie os projetos do seu parceiro.



PEIXES



O seu charme e carisma vão arrasar. Vai ser capaz de realizar até tarefas chatas no emprego. Aposte nas chamadas de vídeo para animar uma paquera.