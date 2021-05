Oração Reprodução de Internet

Publicado 03/05/2021 11:51

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões de angústia, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas da vida. O salmo 82 ajuda a fortalecer os que precisam de justiça. A prece contribui para realização profissional e para os que são injustiçados, acabando com as desavenças e o sofrimento.



Salmo 82



Deus está na congregação dos poderosos; julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente, e aceitareis as pessoas dos ímpios? (Selá.) Fazei justiça ao pobre e ao órfão; justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado; tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem; andam em trevas; todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações.