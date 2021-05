Arroz Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 12:05

Rio - As simpatias possibilitam conseguir o que é almejado para o bom andamento de alguma esfera da vida. Que tal recorrer a elas para atrair prosperidade e abundância? O arroz é um alimento presente no prato do brasileiro e os rituais que utilizam essa comida tem a finalidade de atrair dinheiro.

Simpatia para atrair prosperidade e dinheiro



Coloque dois punhados de arroz e três raminhos de arruda em um guardanapo. Embrulhe e guarde na geladeira por três dias. Em seguida, enterre em um jardim florido ou em um vaso de planta.