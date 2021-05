Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 17:00

Rio - São Cosme e Damião foram médicos que curavam os doentes a partir do conhecimento e de orações. Eles são associados no sincretismo religioso aos Ibeji, entidades que trazem alegria e harmonia às pessoas ao redor. Os santos protegem de todos os males e dão bênçãos para os médicos, as crianças e toda a família.



Leia Mais Conheça o salmo 82 para alcançar a justiça divina

Publicidade

Oração de São Cosme e Damião



Amados São Cosme e São Damião, em nome do Todo-Poderoso. Eu busco em vós a bênção e o amor. Com a capacidade de renovar e regenerar, com o poder de aniquilar qualquer efeito negativo de causas decorrentes, do passado e presente, imploro pela perfeita reparação do meu corpo e (diga nome dos seus familiares). Agora e sempre, desejando que a luz dos santos gêmeos esteja em meu coração! Vitalize meu lar, a cada dia, trazendo-me paz, saúde e tranquilidade. Amados São Cosme e São Damião, eu prometo que alcançando a graça não os esquecerei jamais! Assim seja, Salve São Cosme e São Damião. Amém!