Publicado 17/05/2021 11:33 | Atualizado 17/05/2021 17:06

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo 85 é uma passagem para pedir proteção, luz e força para realizar os desejos e iluminar os caminhos para enfrentar os obstáculos.

Salmo 85



Abençoaste, Senhor, a tua terra; fizeste voltar ao cativeiro de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo; cobriste todos os seus pecados. (Selá.) Fizeste cessar toda a tua indignação; desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e fazer cessar a tua ira de sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar; porque falará de paz ao seu povo, e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram; a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele, e nos porá no caminho das suas pisadas.