Oração Reprodução de Internet

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 17:44

Rio - O momento não está nada propício para as finanças. Recorrer à fé para melhorar e abençoar as condições de sustento é uma alternativa. Santo Onofre ficou conhecido por abrigar eremitas durante a perseguição do Império Romano aos cristãos. Ele é reconhecido como o protetor do alcoólatras, da fartura e dos que precisam de resultados financeiros. A oração do santo para atrair dinheiro deve ser feita durante 9 dias.

Publicidade

Glorioso Santo Onofre, quando pelas montanhas andaste. Jesus Cristo encontraste, três pedidos lhe fizeste: Dinheiro para o meu bolso, pão para a minha boca, roupa para o meu corpo.