Ex-Vasco culpa mãe após seus filhos testaram positivo: 'Estão com Covid por causa dela'

Rio - Ex-atacante do Vasco, Maxi López se irritou com sua ex-esposa, Wanda Nara, após dois de seus três filhos contraírem a Covid-19. O jogador criticou a mãe das crianças por ter viajado a Ibiza com seu atual marido, Mauro Icardi, atacante do PSG. Ele também está com a doença.

"Estou indignado, ela é uma mulher inconsciente. Tenho dois filhos positivos por causa dela. Pedi a ela para não ir a Ibiza, todo mundo que vai para lá volta positivo, mas ela foi mesmo assim. Se ela não entende, quem poderia entender?", afirmou Maxi em áudio divulgado pelo programa "Los Angeles de la Mañana".

Apesar da declaração de Maxi López, Wanda fez uma postagem nas redes sociais e garantiu que os testes das crianças deram negativo.

"Estamos todos bem. Meu resultado é negativo (não tenho Covid) como o do crianças, o nosso estado é bom. Obrigado por tanto amor e preocupação", escreveu.