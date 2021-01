Rogério Ceni ainda não deu um padrão tático ao Flamengo, que oscila muito no Brasileiro AFP

Publicado 16/01/2021 22:30

Rio - Durante o programa da ESPN, "Futebol na Veia", da última sexta-feira, o jornalista Fábio Sormani falou sobre as entrevistas dadas por Gabigol e Filipe Luis. Nas duas, os jogadores comentaram sobre o treinador Rogério Ceni e sobre o trabalho que ele vem fazendo no comando do Flamengo.

Segundo o comentarista, o treinador é sempre lembrado devido a sua forte personalidade. O fato de ser ex-jogador, na opinião de Sormani, pode influenciar em algumas situações.

"É chato falar algo da pessoa quando é um pouco ofensivo. Ele é muito antipático, eu também sou. As vezes não é porque quer, a nossa natureza é assim, nos faz assim, Eu faço coisas as vezes que não gostaria de fazer, a gente é assim e ponto. Ele pouco ri, o riso dele não é contagiante, é cometido, ele não é uma pessoa de fácil trato e quando era jogador de futebol, ele jogou contra boa parte desses jogadores que estão no Flamengo e não gostavam dele como jogador", falou Sormani.

"O Diego é um deles, não sei como é hoje. O Gabriel é a mesma coisa, Bruno Henrique, jogou contra também, Arão, Gustavo Henrique, Everton, Arrascaeta. Jogou com o Rodrigo Caio, que foi afastado do São Paulo, naquela época, o Rogério Ceni era um grande líder daquele time", completou.