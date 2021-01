Mário Bittencourt (esquerda) Jorge Salgado (direita) Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 16:23

Rio - Sem o Maracanã, que está à disposição da Conmebol, o Fluminense encarou o Botafogo, no último domingo, em São Januário. Jorge Salgado, novo presidente eleito do Vasco, recepcionou Mário Bittencourt, mandatário do Fluminense, e registrou o momento em suas redes sociais.

"Recebendo Fluminense e Botafogo para o clássico de agora a noite em São Januário. Dei as boas vindas ao presidente Mário Bittencourt com a cordialidade que sempre caracterizou o Vasco. Nossa casa está aberta. Saudações Vascaínas!", escreveu na sua conta oficial do Twitter.



Recebendo Fluminense e Botafogo para o clássico de agora a noite em São Januário. Dei as boas vindas ao presidente Mário Bittencourt com a cordialidade que sempre caracterizou o Vasco. Nossa casa está aberta. Saudações Vascaínas! pic.twitter.com/KMjn85D9be — Jorge Salgado (@jorgesalgadovg) January 24, 2021

Dentro das quatro linhas, o Tricolor venceu o Alvinegro por 2 a 0 e chegou aos 50 pontos, na sétima colocação, um ponto atrás do G6.