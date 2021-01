Rogério Ceni Alexandre Vidal / Flamengo

26/01/2021

Rio - O futebol brasileiro cobra resultados imediatos, e muitas vezes, trabalhos de treinadores são encurtados devido a esta cultura. Fato criticado pelo goleiro Sidão, ex-Vasco e São Paulo.

Hoje sem clube e treinando por conta própria em Santa Catarina, o jogador saiu em defesa de Rogério Ceni, que vem sendo pressionado no Flamengo. Sidão, que já foi comandado por Ceni, aponta gratidão ao treinador e acredita que ele será um dos melhores do país.



"É um cara pelo qual tenho muita gratidão dentro do futebol. Abriu uma porta gigantesca para mim. Vejo como um dos melhores treinadores. É claro que, aqui no Brasil, o imediatismo cobra por resultados logo. Infelizmente, para o treinador, fica bem difícil. Ainda mais quando chega em um clube novo, em que tem de conhecer todo o elenco novamente, mostrar seu trabalho e fazer com que os jogadores abracem sua ideia. É um baita treinador, é um cara que não repete treino. Tem uma gestão de grupo incrível. Tem todo o potencial e conhecimento para ser um dos melhores do Brasil. Torço para que ele consiga se firmar o mais brevemente possível e os resultados possam acontecer para ele", disse ele em entrevista ao "Uol Esporte".

Aos 38 anos e sem clube desde que deixou o Goiás, no fim do ano passado, Sidão acredita que ainda tem "muita lenha para queimar" e que aguarda o fim da temporada para procurar um novo clube.

"Por enquanto, vamos ter de aguardar a temporada. É um ano atípico, virou o ano e a temporada não acabou ainda. O mercado está meio parado. Enquanto isso, continuo treinando por conta própria, juntamente ao preparador de goleiros, o Eduardo [Melgarejo]. Fico esperando o mercado mexer um pouco para ver se encontramos algum clube em 2021. Tiveram algumas sondagens, mas nada concreto ainda. Estou avaliando bem também para não dar um tiro errado. É um momento na carreira de fazer boas escolhas e conseguir fazer novos voos", afirmou.