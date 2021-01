Após a avassaladora passagem pelo Flamengo, Jorge Jesus é cobrado pela torcida pela evolução do Benfica Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 16:52

Lisboa - Ídolo do Benfica, de Portugal, Jorge Jesus assumiu o clube pela segunda vez, em julho de 2020, impulsionado pela avassaladora passagem pelo Flamengo, com seis títulos em pouco mais de um ano. Assim como o Rubro-Negro patina na corrida pelo título brasileiro, os Encarnados ainda não engrenaram no Campeonato Português. Com o empate com o Nacional, por 1 a 1, na segunda-feira, o treinador alcançou a pior marca em sete temporadas à frente do clube.

Dos 45 pontos em disputa em 15 rodadas, o Benfica, terceiro colocado, com 33, desperdiçou 12, maior quantidade em sete temporadas sob o comando do treinador. A exigência do torcedor subiu de patamar e o experiente treinador vive sob pressão após três eliminações seguidas em mata-mata: na preliminar da Liga dos Campeões pelo modesto PAOK, da Grécia, na Supertaça de Portugal e na semifinal da Taça da Liga de Portugal pelos rivais Porto e Braga, respectivamente.

O recorde negativo pertencia ao desempenho da temporada 2010/2011, quando o Benfica desperdiçou dez pontos nesta altura do torneio. Desde JJ assumiu o clube pela primeira vez, em 2009, somente na temporada 2018/2019 que os Encarnados desperdiçaram mais pontos do que agora: 13.