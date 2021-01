Gabigol marcou dois gols depois de passar por preparação física especial pela comissão técnica Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 17:09

Rio - Expectador assíduo do "Big Brother Brasil", Gabigol já tem seu favorito ao título da 21ª edição do programa: o rapper Projota. Através das redes sociais, o atacante do Flamengo manifestou apoio ao cantor em sua participação na atração.

Projota e Gabigol são velhos conhecidos. Em 2018, quando ainda atuava pelo Santos, o jogador fez uma participação durante um show do brother em Santa Catarina. Na época, o cantor chegou a postar uma foto em seu Instagram.

"O Muleque de Vila e o Menino da Vila juntos no palco. Você é f…, meu mano! Conte comigo! Que Deus ilumine sempre seu caminho", escreveu.

No ano passado, Gabigol participou ativamente nas redes sociais comentando o BBB. Naquela edição, ele declarou publicamente sua torcida pelo ator Babu Santana.