Por O Dia

Publicado 27/01/2021 19:20

Rio - O apresentador Neto mandou um recado ao vivo para Benjamin Back durante o programa "Os Donos da Bola" desta quarta-feira. O ex-jogador ironizou seu desafeto e pediu que ele o esqueça.

"Oh, Benjamin Back, em vez de você ficar pensando em mim na hora que está com sua mulher, na hora que está no banheiro. Pô, esquece de mim, rapaz! Faz muito tempo! Você pensa mais em mim que meus filhos, rapaz!", afirmou o âncora.

"Você está demais! Pensa no Sílvio Santos agora. Mas eu devo ser muito importante na sua vida porque você só fala de mim. Mas, obrigado por estar nos assistindo. Você é um monstro, depois de mim. É o melhor de todos", completou.

Neto e Benja são velhos desafetos. Após um desentendimento enquanto trabalhavam na Band, os apresentadores travaram uma longa batalha judicial ao longo dos últimos anos.