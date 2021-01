Wolverhampton Wanderers' English defender Max Kilman, Wolverhampton Wanderers' Belgian midfielder Leander Dendoncker (C) and Chelsea's Croatian midfielder Mateo Kovacic (R) react at the final whistle during the English Premier League football match between Chelsea and Wolverhampton Wanderers at Stamford Bridge in London on January 27, 2021. Frank Augstein / POOL / AFP AFP

Inglaterra - Na estreia do técnico Thomas Tuchel, o Chelsea voltou a decepcionar sua torcida nesta quarta-feira. Apesar das mudanças realizadas pelo novo treinador, o time londrino ficou no 0 a 0 com o Wolverhampton, no Stamford Bridge, em rodada do Campeonato Inglês. Como consequência, o Chelsea se manteve distante dos líderes da tabela.

Com 30 pontos, ocupa o oitavo lugar. No entanto, tem um jogo a mais que a maioria dos rivais acima na tabela. Apenas o West Ham, atual quarto colocado, soma os mesmos 20 jogos até agora. Já o Everton, sétimo colocado, disputou apenas 17 partidas até agora.

A partida desta quarta marcou a estreia de Thomas Tuchel, que ficou conhecido por levar o Paris Saint-Germain à final da última Liga dos Campeões. Apesar disso, o treinador havia sido demitido do clube francês em dezembro, de forma surpreendente.

Com uma nova chance em uma equipe grande, Tuchel mudou parte da defesa do Chelsea, mas manteve o zagueiro Thiago Silva e o volante Jorginho como titulares. O meio-campo foi o setor mais afetado, com Kovacic, Hakim Ziyech, Kai Havertz e Hudson-Odoi, jogando logo atrás de Olivier Giroud.

Atuando em casa, contra o irregular Wolverhampton, o Chelsea dominou do começo ao fim. Teve as melhores oportunidades de gol, principalmente no primeiro tempo, mas falhou demais nas finalizações. Giroud e Ben Chilwell foram os responsáveis pelo maior número de chances desperdiçadas.

Na segunda etapa, o Chelsea perdeu fôlego no ataque e caiu de ritmo. Do outro lado, os visitantes cresceram e levaram perigo no ataque, inclusive com uma bola na trave. Mas, com ambas as equipes com dificuldades nas finalizações, o placar acabou inalterado até o apito final.

Ainda nesta quarta, o Burnley superou o Aston Villa por 3 a 2, em casa. Apesar do triunfo, o Burnley segue buscando se afastar da zona de rebaixamento, com 22 pontos. Já o Aston Villa ocupa a zona intermediária da tabela, com 29.